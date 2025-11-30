Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу в матче с «Кристал Пэлас» (2:1).

Рубен Аморим globallookpress.com

«В последние 10 минут первого тайма я чувствовал, что сопернику тяжело, и что во втором тайме у него будут трудности. У нас было такое ощущение, и нам нужно было что-то сделать, чтобы изменить стиль нашей игры. Мы старались поменять некоторые мелочи в работе на поле — интенсивность и качество взаимодействия, особенно это касалось Джошуа Зиркзее — он ощутимо улучшил нашу игру», — цитирует Аморима пресс-служба «МЮ».

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.