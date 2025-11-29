Российская Премьер-лига опубликовала протокол матча 17-го тура между «Балтикой» и «Спартаком» (1:0), объяснил решение удалить главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

Стало известно, что на 32-й минуте встречи наставник «Балтики» получил 1-ю желтую карточку за «саркастические аплодисменты в сторону судьи», а через минуту специалист был удалён за «оскорбительный жест в сторону резервного судьи».

Отмечается, что Талалаев может быть дисквалифицирован от 2-х до 4-х матчей.

«Балтика» располагается на 4-й позиции в таблице РПЛ с 32 очками в активе. «Спартак» — на 6-й строчке с 28-ю баллами.