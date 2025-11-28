Подошли к концу еще три матча общего этапа Лиги Европы.

«Панатинаикос»
В Греции местный «Панатинаикос» победил австрийский «Штурм» со счетом 2:1.  На голы Кароля Свидерского и Давида Калабрии гости ответили точным ударом Отара Китеишвили.

Результат матча

ПанатинаикосАфиныПанатинаикос2:1ШтурмШтурмГрац
1:0 Ахмед Туба 6' 1:1 Сиди Ятта 20' 1:2 Сиди Ятта 55' 2:2 Педро Чиривелья 72'
Панатинаикос:  Бартломей Дронговский (Эльтон Фикай 81'),  Давиде Калабрия (Педро Чиривелья 67'),  Сверрир Ингасон,  Эрик Палмер-Браун,  Ахмед Туба,  Адам Черин,  Тете,  Анастасиос Бакасетас,  Кароль Свидерски,  Filip Đuricic (Адриано Брегу 67'),  Анасс Зарури (Милош Пантович 67')
Штурм:  Оливер Кристенсен,  Эмир Карич (Stefan Hierlander 75'),  Никлас Гейрхофер,  Эмануэль Айву,  Хейланд Митчель (Тим Эрман 65'),  Отар Китеишвили,  Точи Чуквуани,  Филип Розга (Арьян Малич 46'),  Сиди Ятта,  Маурице Малоне (Томи Хорват 75'),  Jon Gorenc Stankovic
Жёлтая карточка:  Сверрир Ингасон 90+3' (Панатинаикос)

У «Панатинаикоса» теперь 9 очков и 14-е место в турнирной таблице.  В активе «Штурма» осталось 4 балла и 28-я строчка.

В Шотландии местный «Рейнджерс» и португальская «Брага» сыграли вничью со счетом 1:1.  В составе хозяев забил Джеймс Тавернье, а за гостей отличился Габри Мартинес.

«Брага» набрала 10 очков и идет на 7-й строчке в турнирной таблице, «Рейнджерс» (1) — 33-й.

В Сербии местная «Црвена Звезда» победила румынский «ФКСБ» — 1:0. Бруно Дуарте стал автором единственного гола в данной встрече.

У «Црвены Звезды» теперь 7 баллов и 22-я строчка в турнирной таблице, «ФКСБ» (3) — 31-й.