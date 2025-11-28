Подошли к концу еще три матча общего этапа Лиги Европы.
В Греции местный «Панатинаикос» победил австрийский «Штурм» со счетом 2:1. На голы Кароля Свидерского и Давида Калабрии гости ответили точным ударом Отара Китеишвили.
Результат матча
У «Панатинаикоса» теперь 9 очков и 14-е место в турнирной таблице. В активе «Штурма» осталось 4 балла и 28-я строчка.
В Шотландии местный «Рейнджерс» и португальская «Брага» сыграли вничью со счетом 1:1. В составе хозяев забил Джеймс Тавернье, а за гостей отличился Габри Мартинес.
«Брага» набрала 10 очков и идет на 7-й строчке в турнирной таблице, «Рейнджерс» (1) — 33-й.
В Сербии местная «Црвена Звезда» победила румынский «ФКСБ» — 1:0. Бруно Дуарте стал автором единственного гола в данной встрече.
У «Црвены Звезды» теперь 7 баллов и 22-я строчка в турнирной таблице, «ФКСБ» (3) — 31-й.