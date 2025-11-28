Подошли к концу еще три матча общего этапа Лиги Европы.

В Греции местный «Панатинаикос» победил австрийский «Штурм» со счетом 2:1. На голы Кароля Свидерского и Давида Калабрии гости ответили точным ударом Отара Китеишвили.

Результат матча Панатинаикос Афины 2:1 Штурм Грац 1:0 Ахмед Туба 6' 1:1 Сиди Ятта 20' 1:2 Сиди Ятта 55' 2:2 Педро Чиривелья 72' Панатинаикос: Бартломей Дронговский ( Эльтон Фикай 81' ), Давиде Калабрия ( Педро Чиривелья 67' ), Сверрир Ингасон, Эрик Палмер-Браун, Ахмед Туба, Адам Черин, Тете, Анастасиос Бакасетас, Кароль Свидерски, Filip Đuricic ( Адриано Брегу 67' ), Анасс Зарури ( Милош Пантович 67' ) Штурм: Оливер Кристенсен, Эмир Карич ( Stefan Hierlander 75' ), Никлас Гейрхофер, Эмануэль Айву, Хейланд Митчель ( Тим Эрман 65' ), Отар Китеишвили, Точи Чуквуани, Филип Розга ( Арьян Малич 46' ), Сиди Ятта, Маурице Малоне ( Томи Хорват 75' ), Jon Gorenc Stankovic Жёлтая карточка: Сверрир Ингасон 90+3' (Панатинаикос)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 3 Удары мимо 1 54 Владение мячом 46 7 Угловые удары 3 2 Офсайды 0 9 Фолы 21

У «Панатинаикоса» теперь 9 очков и 14-е место в турнирной таблице. В активе «Штурма» осталось 4 балла и 28-я строчка.

В Шотландии местный «Рейнджерс» и португальская «Брага» сыграли вничью со счетом 1:1. В составе хозяев забил Джеймс Тавернье, а за гостей отличился Габри Мартинес.

«Брага» набрала 10 очков и идет на 7-й строчке в турнирной таблице, «Рейнджерс» (1) — 33-й.

В Сербии местная «Црвена Звезда» победила румынский «ФКСБ» — 1:0. Бруно Дуарте стал автором единственного гола в данной встрече.

У «Црвены Звезды» теперь 7 баллов и 22-я строчка в турнирной таблице, «ФКСБ» (3) — 31-й.