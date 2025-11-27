Завершились три матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Фрагмент матча «Рома» — «Мидтьюлланн»
Фрагмент матча «Рома» — «Мидтьюлланн» globallookpress.com

В одной из встреч «Рома» обыграла «Мидтьюлланн» со счетом 2:1.

У римлян отличились Нейл Эль-Айнауи на 7-й минуте и Стефан Эль-Шаарави на 83-й минуте.

Единственный гол в составе «Мидтьюлланна» забил Паулиньо на 86-й минуте.

Результат матча

1:0 Нейл Эль-Айнауи 7' 2:0 Стефан Эль-Шаарави 83' 2:1 Паулинью 86'
Рома:  Миле Свилар,  Даниэле Гиларди,  Джанлука Манчини,  Эван Н'Дика,  Зеки Челик (Константинос Цимикас 78'),  Нейл Эль-Айнауи,  Ману Коне (Бриан Кристанте 27'),  Уэсли Франса,  Матиас Соуле (Эван Фергюсон 61'),  Лоренцо Пеллегрини (Стефан Эль-Шаарави 62'),  Пауло Дибала (Леон Бэйли 79')
Мидтьюлланн:  Элиас Рабн Олафссон,  Виктор Бак (Паулинью 67'),  Мадс Бек,  Мартин Эрлич,  Усман Дяо,  Кевин Мбабу,  Филип Биллинг,  Педро Браво (Хуниор Брумадо 46'),  Дениль Кастильо (Вальдемар Бюсков 60'),  Mikel Gogorza (Дарио Осорио 46'),  Франкулину (Арал Шимшир 75')
Жёлтые карточки:  Бриан Кристанте 52',  Джанлука Манчини 89'  —  Дарио Осорио 77',  Мартин Эрлич 80',  Мадс Бек 85'

После этого матча «Рома» располагается на 11-й позиции (9 очков), а «Мидтьюлланн» — на 1-й строчке (12).

«Фенербахче» сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1).

В составе венгерской команды отличился Барнабаш Варга на 66-й минуте.

«Фенербахче» сумел сравнять счет на 69-й минуте, отличился Андерсон Талиска.

«Фенербахче» занимает 15-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 8-ю очками в активе.  «Ференцварош» — на 4-й позиции (11).

«Селтик» в гостях обыграл «Фейеноорд» со счетом 3:1.

У нидерландской команды единственный гол забил Аясэ Уэда на 11-й минуте.

В составе «Селтика» голы записали на свой счет Хюн-Чун Ян на 31-й минуте, Рео Хататэ на 43-й и Беньямин Нюгрен на 82-й минуте.

«Селтик» располагается на 19-й позиции (7), а «Фейеноорд» — на 31-й строчке (3).