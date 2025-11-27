Завершились три матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.
В одной из встреч «Рома» обыграла «Мидтьюлланн» со счетом 2:1.
У римлян отличились Нейл Эль-Айнауи на 7-й минуте и Стефан Эль-Шаарави на 83-й минуте.
Единственный гол в составе «Мидтьюлланна» забил Паулиньо на 86-й минуте.
Результат матча
После этого матча «Рома» располагается на 11-й позиции (9 очков), а «Мидтьюлланн» — на 1-й строчке (12).
«Фенербахче» сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1).
В составе венгерской команды отличился Барнабаш Варга на 66-й минуте.
«Фенербахче» сумел сравнять счет на 69-й минуте, отличился Андерсон Талиска.
«Фенербахче» занимает 15-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 8-ю очками в активе. «Ференцварош» — на 4-й позиции (11).
«Селтик» в гостях обыграл «Фейеноорд» со счетом 3:1.
У нидерландской команды единственный гол забил Аясэ Уэда на 11-й минуте.
В составе «Селтика» голы записали на свой счет Хюн-Чун Ян на 31-й минуте, Рео Хататэ на 43-й и Беньямин Нюгрен на 82-й минуте.
«Селтик» располагается на 19-й позиции (7), а «Фейеноорд» — на 31-й строчке (3).