Завершились три матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Фрагмент матча «Рома» — «Мидтьюлланн» globallookpress.com

В одной из встреч «Рома» обыграла «Мидтьюлланн» со счетом 2:1.

У римлян отличились Нейл Эль-Айнауи на 7-й минуте и Стефан Эль-Шаарави на 83-й минуте.

Единственный гол в составе «Мидтьюлланна» забил Паулиньо на 86-й минуте.

Результат матча Рома Рим 2:1 Мидтьюлланн Хернинг 1:0 Нейл Эль-Айнауи 7' 2:0 Стефан Эль-Шаарави 83' 2:1 Паулинью 86' Рома: Миле Свилар, Даниэле Гиларди, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Зеки Челик ( Константинос Цимикас 78' ), Нейл Эль-Айнауи, Ману Коне ( Бриан Кристанте 27' ), Уэсли Франса, Матиас Соуле ( Эван Фергюсон 61' ), Лоренцо Пеллегрини ( Стефан Эль-Шаарави 62' ), Пауло Дибала ( Леон Бэйли 79' ) Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Виктор Бак ( Паулинью 67' ), Мадс Бек, Мартин Эрлич, Усман Дяо, Кевин Мбабу, Филип Биллинг, Педро Браво ( Хуниор Брумадо 46' ), Дениль Кастильо ( Вальдемар Бюсков 60' ), Mikel Gogorza ( Дарио Осорио 46' ), Франкулину ( Арал Шимшир 75' ) Жёлтые карточки: Бриан Кристанте 52', Джанлука Манчини 89' — Дарио Осорио 77', Мартин Эрлич 80', Мадс Бек 85'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 4 Удары мимо 6 54 Владение мячом 46 6 Угловые удары 6 2 Офсайды 2 13 Фолы 20

После этого матча «Рома» располагается на 11-й позиции (9 очков), а «Мидтьюлланн» — на 1-й строчке (12).

«Фенербахче» сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1).

В составе венгерской команды отличился Барнабаш Варга на 66-й минуте.

«Фенербахче» сумел сравнять счет на 69-й минуте, отличился Андерсон Талиска.

«Фенербахче» занимает 15-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 8-ю очками в активе. «Ференцварош» — на 4-й позиции (11).

«Селтик» в гостях обыграл «Фейеноорд» со счетом 3:1.

У нидерландской команды единственный гол забил Аясэ Уэда на 11-й минуте.

В составе «Селтика» голы записали на свой счет Хюн-Чун Ян на 31-й минуте, Рео Хататэ на 43-й и Беньямин Нюгрен на 82-й минуте.

«Селтик» располагается на 19-й позиции (7), а «Фейеноорд» — на 31-й строчке (3).