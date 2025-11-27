Завершились три матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.
В одной из встреч «Болонья» обыграла «Зальцбург» со счетом 4:1.
У хозяев голы забили Йенс Одгор на 26-й минуте, Тейс Даллинга на 51-й минуте, Федерико Бернардеский на 53-й и Риккардо Орсолини на 86-й минуте.
Единственный гол в составе «Зальцбурга» записал на свой счет Йорбе Вертессен на 33-й минуте.
Результат матча
После этого матча «Болонья» занимает 18-е место в таблице с 8-ю очками в активе. «Зальцбург» — на 29-й позиции (3).
«Генк» обыграл «Базель» со счетом 2:1.
В составе бельгийской команды отличились О Хюн Кю на 14-й минуте и Константинос Карецас на 45+2-й минуте.
На 57-й минуте «Базель» забил единственный гол, отличился Филип Отеле.
«Генк» занимает 9-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Базель» — на 24-й позиции (6).
«Бетис» одолел «Утрехт» со счетом 2:1.
Хозяева вышли вперед на 42-й минуте благодаря голу Кучо Эрнандеса. На 50-й минуте «Бетис» забил 2-й гол, отличился Эз Абде.
Единственный гол у «Утрехта» забил Мигель Родригес на 55-й минуте.
После этого матча «Бетис» занимает 5-е место в таблице с 11-ю очками в активе, а «Утрехт» — на 32-й позиции (1).