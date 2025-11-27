Завершились три матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Фрагмент матча «Болонья» — «Зальцбург»
Фрагмент матча «Болонья» — «Зальцбург» globallookpress.com

В одной из встреч «Болонья» обыграла «Зальцбург» со счетом 4:1.

У хозяев голы забили Йенс Одгор на 26-й минуте, Тейс Даллинга на 51-й минуте, Федерико Бернардеский на 53-й и Риккардо Орсолини на 86-й минуте.

Единственный гол в составе «Зальцбурга» записал на свой счет Йорбе Вертессен на 33-й минуте.

Болонья:  Федерико Равалья,  Надир Цортеа,  Торбьёрн Хеггем (Мартин Витик 69'),  Джон Лукуми,  Хуан Миранда,  Льюис Фергюсон,  Томмазо Побега (Никола Моро 74'),  Риккардо Орсолини,  Йенс Одгор (Джованни Фаббиан 69'),  Федерико Бернардески (Бенхамин Домингес 69'),  Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро 81')
Зальцбург:  Александр Шлагер,  Клемент Бишофф (Энрике Агилар 74'),  Алекса Терзич,  Якоб Расмуссен,  Kouakou Joane Gadou,  Штефан Ляйнер,  Сумаила Диабате (Керим Алайбегович 59'),  Мадс Бидструп,  Мусса Кунфоло Йео (Петар Ратков 60'),  Йорбе Вертессен (Oliver Lukic 74'),  Эдмунд Байду (Карим Конате 81')
Жёлтые карточки:  Йорбе Вертессен 43' (Зальцбург),  Мусса Кунфоло Йео 46' (Зальцбург)

После этого матча «Болонья» занимает 18-е место в таблице с 8-ю очками в активе.  «Зальцбург» — на 29-й позиции (3).

«Генк» обыграл «Базель» со счетом 2:1.

В составе бельгийской команды отличились О Хюн Кю на 14-й минуте и Константинос Карецас на 45+2-й минуте.

На 57-й минуте «Базель» забил единственный гол, отличился Филип Отеле.

«Генк» занимает 9-е место в таблице с 10-ю очками в активе.  «Базель» — на 24-й позиции (6).

«Бетис» одолел «Утрехт» со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на 42-й минуте благодаря голу Кучо Эрнандеса.  На 50-й минуте «Бетис» забил 2-й гол, отличился Эз Абде.

Единственный гол у «Утрехта» забил Мигель Родригес на 55-й минуте.

После этого матча «Бетис» занимает 5-е место в таблице с 11-ю очками в активе, а «Утрехт» — на 32-й позиции (1).