Завершились три матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Фрагмент матча «Болонья» — «Зальцбург» globallookpress.com

В одной из встреч «Болонья» обыграла «Зальцбург» со счетом 4:1.

У хозяев голы забили Йенс Одгор на 26-й минуте, Тейс Даллинга на 51-й минуте, Федерико Бернардеский на 53-й и Риккардо Орсолини на 86-й минуте.

Единственный гол в составе «Зальцбурга» записал на свой счет Йорбе Вертессен на 33-й минуте.

Результат матча Болонья Болонья 4:1 Зальцбург Зальцбург 1:0 Йенс Одгор 26' 1:1 Йорбе Вертессен 33' 2:1 Тёйс Даллинга 51' 3:1 Федерико Бернардески 53' 4:1 Риккардо Орсолини 86' Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа, Торбьёрн Хеггем ( Мартин Витик 69' ), Джон Лукуми, Хуан Миранда, Льюис Фергюсон, Томмазо Побега ( Никола Моро 74' ), Риккардо Орсолини, Йенс Одгор ( Джованни Фаббиан 69' ), Федерико Бернардески ( Бенхамин Домингес 69' ), Тёйс Даллинга ( Сантьяго Кастро 81' ) Зальцбург: Александр Шлагер, Клемент Бишофф ( Энрике Агилар 74' ), Алекса Терзич, Якоб Расмуссен, Kouakou Joane Gadou, Штефан Ляйнер, Сумаила Диабате ( Керим Алайбегович 59' ), Мадс Бидструп, Мусса Кунфоло Йео ( Петар Ратков 60' ), Йорбе Вертессен ( Oliver Lukic 74' ), Эдмунд Байду ( Карим Конате 81' ) Жёлтые карточки: Йорбе Вертессен 43' (Зальцбург), Мусса Кунфоло Йео 46' (Зальцбург)

Статистика матча 14 Удары в створ 4 14 Удары мимо 4 52 Владение мячом 48 6 Угловые удары 2 2 Офсайды 3 10 Фолы 8

После этого матча «Болонья» занимает 18-е место в таблице с 8-ю очками в активе. «Зальцбург» — на 29-й позиции (3).

«Генк» обыграл «Базель» со счетом 2:1.

В составе бельгийской команды отличились О Хюн Кю на 14-й минуте и Константинос Карецас на 45+2-й минуте.

На 57-й минуте «Базель» забил единственный гол, отличился Филип Отеле.

«Генк» занимает 9-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Базель» — на 24-й позиции (6).

«Бетис» одолел «Утрехт» со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на 42-й минуте благодаря голу Кучо Эрнандеса. На 50-й минуте «Бетис» забил 2-й гол, отличился Эз Абде.

Единственный гол у «Утрехта» забил Мигель Родригес на 55-й минуте.

После этого матча «Бетис» занимает 5-е место в таблице с 11-ю очками в активе, а «Утрехт» — на 32-й позиции (1).