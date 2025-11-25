Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил шансы Вадима Романова полноценно возглавить «Спартак».

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Здесь у "Спартака" и "Динамо" похожая история. Руководство будет наблюдать, анализировать и думать. Все смотрится вдолгую. Я думаю, что зимой будет ясная ситуация по Романову. Если "Спартак" выиграет все матчи и все будет на позитиве, то, возможно, Романову дадут шанс», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Напомним, что Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода с тренерского мостика Деяна Станковича.