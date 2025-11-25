В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов турецкий «Галатасарай» неожиданно дома уступил бельгийскому «Юниону Сент-Жиллуаз» — 0:1.

Промис Дэвид
Промис Дэвид globallookpress.com

Автором единственного гола на 57-й минуте стал канадский форвард Промис Дэвид.

Результат матча

ГалатасарайСтамбулГалатасарай0:1ЮнионЮнионБрюссель
0:1 Дэвид Промис 57'
Галатасарай:  Угурджан Чакыр,  Давинсон Санчес,  Абдюлькерим Бардакджи,  Исмаил Якобс (Arda Unyay 54'),  Роланд Шаллаи,  Лукас Торрейра,  Габриэл Сара,  Лерой Зане,  Илкай Гюндоган,  Мауро Икарди,  Baris Alper Yilmaz
Юнион:  Кьелл Схерпен,  Росс Сайкс,  Кевин Макаллистер,  Кристиан Бёрджесс,  Ануар Аит-Эль-Хадж (Софьян Буфаль 71'),  Усейну Нианг (Федде Лейсен 90'),  Камил ван де Перре,  Адем Зорган,  Дэвид Промис (Kевин Родригес 58'),  Рауль Флоруч (Роб Схофс 71'),  Анан Халаили
Жёлтые карточки:  Илкай Гюндоган 13',  Лукас Торрейра 63',  Давинсон Санчес 64',  Arda Unyay 80'  —  Дэвид Промис 37',  Анан Халаили 63'
Красная карточка:  Arda Unyay 89' (Галатасарай)

«Галатасарай» пока с 9 очками идет на 9-м месте в таблице ЛЧ, «Юнион» (6) поднялся на 18-ю строчку.