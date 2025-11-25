В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов турецкий «Галатасарай» неожиданно дома уступил бельгийскому «Юниону Сент-Жиллуаз» — 0:1.
Автором единственного гола на 57-й минуте стал канадский форвард Промис Дэвид.
Результат матча
ГалатасарайСтамбул0:1ЮнионБрюссель
0:1 Дэвид Промис 57'
Галатасарай: Угурджан Чакыр, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Исмаил Якобс (Arda Unyay 54'), Роланд Шаллаи, Лукас Торрейра, Габриэл Сара, Лерой Зане, Илкай Гюндоган, Мауро Икарди, Baris Alper Yilmaz
Юнион: Кьелл Схерпен, Росс Сайкс, Кевин Макаллистер, Кристиан Бёрджесс, Ануар Аит-Эль-Хадж (Софьян Буфаль 71'), Усейну Нианг (Федде Лейсен 90'), Камил ван де Перре, Адем Зорган, Дэвид Промис (Kевин Родригес 58'), Рауль Флоруч (Роб Схофс 71'), Анан Халаили
Жёлтые карточки: Илкай Гюндоган 13', Лукас Торрейра 63', Давинсон Санчес 64', Arda Unyay 80' — Дэвид Промис 37', Анан Халаили 63'
Красная карточка: Arda Unyay 89' (Галатасарай)
«Галатасарай» пока с 9 очками идет на 9-м месте в таблице ЛЧ, «Юнион» (6) поднялся на 18-ю строчку.