«Галатасарай» пока с 9 очками идет на 9-м месте в таблице ЛЧ, «Юнион» (6) поднялся на 18-ю строчку.

Автором единственного гола на 57-й минуте стал канадский форвард Промис Дэвид.

3.14

Прогнозы•Завтра 23:00 «Ливерпуль» — ПСВ. Прогноз и ставка «Ливерпулю» победы не видать?

Футбол•Сегодня 23:19 «Марсель» — «Ньюкасл»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Сегодня 23:19 «Боруссия» — «Вильярреал»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 23:18 «Наполи» — «Карабах»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Сегодня 23:17 «Манчестер Сити» — «Байер»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 18:51 125 миллионов сомнений: почему Исак рискует стать обузой для «Ливерпуля»

Футбол•Сегодня 15:51 От Кантона и Кану до Мане и Холанна: 10 величайших хет-триков в истории АПЛ

Футбол•Сегодня 18:36 Голы из ниоткуда: как атака «Челси» стала самой непредсказуемой

Футбол•Сегодня 16:13 Франк под давлением: четыре проблемы «Тоттенхэма», которые нельзя игнорировать

Футбол•Сегодня 07:30 Человек-эпоха. Ушла легенда «Спартака» и советского футбола

Выбор читателей

Футбол•20/11/2025 14:07 Остров мечты: как Кюрасао стал самой маленькой сборной в истории ЧМ

Футбол•Вчера 16:25 От «Бернабеу» до свободного рынка: шесть экс-игроков «Реала», оставшихся без клуба

Футбол•19/11/2025 11:27 Не опять, а снова: в РПЛ хотят ввести лимит на иностранных тренеров

Футбол•19/11/2025 00:48 Турция показала уязвимость Испании: дежурная ничья на «Ла Картухе»

Футбол•22/11/2025 20:10 «Спартак» без Станковича расцвёл в дерби: ЦСКА снова потерялся после международной паузы

Самое интересное

Футбол•26/10/2025 13:48 Новые звезды Южной Америки: кто заявил о себе на чемпионате мира U20

Теннис•25/10/2025 16:20 Ползущая экспансия: как Саудовская Аравия расширяет свое влияние в теннисном мире

Футбол•24/10/2025 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Футбол•24/10/2025 17:00 Особый путь Макса Даумана: как «Арсенал» оберегает своего вундеркинда