Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес своего клуба к форварду «Локомотива» Дмитрию Воробьеву.

Дмитрий Воробьев globallookpress.com

«Мы смотрим на российских нападающих, на зарубежных нападающих. Список очень расширенный. Но сейчас комментировать фамилии я не буду», — сказал Бабаев «Матч ТВ».

Ранее Telegram‑канал «Мутко против» сообщил, что армейцы намерены зимой подписать 27-летнего нападающего.

В текущем сезоне Воробьев сыграл за железнодорожников 18 матчей, забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи. Сейчас его трансферная стоимость составляет 5 млн евро.