Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия в ближайшее время продлит соглашение с клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Стало известно, что Эрик Гарсия согласился подписать новый контракт с «Барселоной». Переговоры находятся на завершающей стадии.
Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик не хочет терять Гарсию, рассчитывая на игрока. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны ПСЖ.
В нынешнем сезоне Эрик Гарсия провел за «Барселону» 13 матчей в рамках Примеры, забил гол и сделал голевую передачу.