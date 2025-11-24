В нынешнем сезоне Эрик Гарсия провел за «Барселону» 13 матчей в рамках Примеры, забил гол и сделал голевую передачу.

Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик не хочет терять Гарсию, рассчитывая на игрока. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны ПСЖ .

Стало известно, что Эрик Гарсия согласился подписать новый контракт с «Барселоной». Переговоры находятся на завершающей стадии.

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия в ближайшее время продлит соглашение с клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

2.33

Прогнозы•Завтра 23:00 «Славия» Прага — «Атлетик». Прогноз и ставка Три очка для басков?

Футбол•Сегодня 16:25 От «Бернабеу» до свободного рынка: шесть экс-игроков «Реала», оставшихся без клуба

Футбол•Сегодня 14:06 Новое поколение «Барселоны»: кто повторит путь Ямаля и Фермина?

Футбол•Сегодня 00:59 «Эльче» — «Реал»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 22:24 «Хетафе» — «Атлетико»: онлайн, прямая трансляция матча Примеры

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 08:28 Опять двойка! Слуцкий второй сезон подряд взял серебро в Китае

Футбол•Вчера 11:57 Уроки для «Ливерпуля»: как синдром чемпиона ломает великие команды

Футбол•22/11/2025 20:17 Лучше, чем Роналдо, но хуже, чем Роналду: как Мбаппе провел первые 75 матчей за «Реал»

Футбол•22/11/2025 19:24 ЦСКА нацелился на «уральского Ямаля». Кто такой Максим Воронов?

Футбол•22/11/2025 13:39 Идеальный вингер для «Большой шестерки»: почему Семеньо стал целью топ-клубов АПЛ

Выбор читателей

Футбол•21/11/2025 16:32 Кто поддержит Мбаппе? Атака «Реала» буксует, несмотря на звездный состав

Футбол•20/11/2025 14:07 Остров мечты: как Кюрасао стал самой маленькой сборной в истории ЧМ

Футбол•18/11/2025 15:32 Франция, Испания… Норвегия? Топ‑10 ранних фаворитов ЧМ‑2026

Футбол•18/11/2025 12:58 Кастинг почти завершен: Месси, Мбаппе, Холанн и еще девять звезд, которых мы увидим на ЧМ-2026

Футбол•19/11/2025 00:48 Турция показала уязвимость Испании: дежурная ничья на «Ла Картухе»

Самое интересное

Футбол•24/10/2025 08:10 Иногда они возвращаются: какие клубы пережили «небесную лигу»?

Футбол•23/10/2025 18:37 Звездный инкубатор: Узун, Ларссон и еще четыре игрока «Айнтрахта», которые уже на радаре топ-клубов

Футбол•22/10/2025 18:12 От фаворита на «Золотой мяч» до скамейки «Реала»: тревожная история Винисиуса

Футбол•22/10/2025 17:18 От Лестера до Леверкузена: как «Мьельбю» вошел в клуб самых неожиданных чемпионов