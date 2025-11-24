Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия в ближайшее время продлит соглашение с клубом.  Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Эрик Гарсия — защитник «Барселоны»
Эрик Гарсия — защитник «Барселоны» globallookpress.com

Стало известно, что Эрик Гарсия согласился подписать новый контракт с «Барселоной».  Переговоры находятся на завершающей стадии.

Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик не хочет терять Гарсию, рассчитывая на игрока.  Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны ПСЖ.

В нынешнем сезоне Эрик Гарсия провел за «Барселону» 13 матчей в рамках Примеры, забил гол и сделал голевую передачу.