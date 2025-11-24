В «Роторе» сообщили об уходе Дениса Бояринцева с поста главного тренера команды. Об этом сообщил генеральный директор клуба Андрей Кривов.

Денис Бояринцев globallookpress.com

В матче 20-го тура российской Первой лиги волгоградская команда уступила «Челябинску» со счетом 0:2.

«Во-первых, хочу принести извинения нашим болельщикам, которые пришли в этот морозный вечер на стадион и поддерживали нашу команду все 90 минут.

Во-вторых, Денис Константинович действительно покидает команду по личным обстоятельствам. Мы ещё раз благодарим Дениса Бояринцева за проделанную работу на протяжении полутора лет в клубе, желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Наши цели и задачи неизменны, трудности закаляют команду. Завтра у команды собрание, после которого вы узнаете о наших дальнейших шагах», — приводит слова Кривова телеграм-канал волгоградцев.

Отмечается, что Олег Нечаев и Сергей Толстых также покинули тренерский штаб «Ротора».

После 20-и туров в Первой лиги волгоградская команда занимает 7-е место в таблице с 29-ю очками в активе.