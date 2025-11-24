В заключительном матче 20-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу волгоградский «Ротор» уступил на своем поле «Челябинску» со счетом 0:2.

Александр Жиров fc-chel.ru

Единственный мяч в этой встрече забил центральный защитник Александр Жиров на 33-й минуте.

Отметим, что с 45-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Тимофея Комиссарова за две желтые карточки.

Второй мяч на 90+6-й минуте забил Александр Носов.

Результат матча Ротор Волгоград 0:1 Челябинск Россия. Первая лига 0:1 Александр Жиров 33' Ротор: Никита Чагров, Андрей Семёнов ( Максим Кайнов 46' ), Николай Покидышев, Вячеслав Бардыбахин, Сергей Макаров, Артем Симонян ( Максим Храмцов 46' ), Михаил Мальцев ( Дмитрий Лаврищев 60' ), Даниил Фомин, Илья Сафронов, Имран Азнауров ( Кирилл Никишин 46' ), Davidyan D. ( Анатолий Макаров 75' ) Челябинск: Ян Гудков, Александр Жиров, Алан Чочиев, Денис Самойлов, Константин Кертанов, Рамазан Гаджимурадов ( Pushkarev D. 18' ), Тимур Жамалетдинов ( Urvantsev M. 46' ), Tuseev I., Abdullin R. ( Gatin B. 66' ), Komissarov T., Eza W. ( Александр Носов 56' ) Жёлтые карточки: Михаил Мальцев 53', Максим Храмцов 82' — Komissarov T. 40'

Статистика матча 2 Удары в створ 2 4 Удары мимо 1 47% Владение мячом 53% 5 Угловые удары 1

«Челябинск» вышел на пятое место в таблице Первой лиги с 32 очками. «Ротор» (27) — седьмой.