В заключительном матче 20-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу волгоградский «Ротор» уступил на своем поле «Челябинску» со счетом 0:2.
Единственный мяч в этой встрече забил центральный защитник Александр Жиров на 33-й минуте.
Отметим, что с 45-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Тимофея Комиссарова за две желтые карточки.
Второй мяч на 90+6-й минуте забил Александр Носов.
Результат матча
РоторВолгоград0:1ЧелябинскРоссия. Первая лига
0:1 Александр Жиров 33'
Ротор: Никита Чагров, Андрей Семёнов (Максим Кайнов 46'), Николай Покидышев, Вячеслав Бардыбахин, Сергей Макаров, Артем Симонян (Максим Храмцов 46'), Михаил Мальцев (Дмитрий Лаврищев 60'), Даниил Фомин, Илья Сафронов, Имран Азнауров (Кирилл Никишин 46'), Davidyan D. (Анатолий Макаров 75')
Челябинск: Ян Гудков, Александр Жиров, Алан Чочиев, Денис Самойлов, Константин Кертанов, Рамазан Гаджимурадов (Pushkarev D. 18'), Тимур Жамалетдинов (Urvantsev M. 46'), Tuseev I., Abdullin R. (Gatin B. 66'), Komissarov T., Eza W. (Александр Носов 56')
Жёлтые карточки: Михаил Мальцев 53', Максим Храмцов 82' — Komissarov T. 40'
«Челябинск» вышел на пятое место в таблице Первой лиги с 32 очками. «Ротор» (27) — седьмой.