23 ноября в Лондоне состоится дерби и центральный матч 12-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» примет «Тоттенхэм». Начало встречи в 19:30 мск.

У «Арсенала» появилась возможность закрепиться на вершине турнирной таблицы АПЛ. В случае победы сегодня команда Микеля Артеты наберет 29 очков и получит преимущество в 6 пунктов от ближайшего преследователя.

«Тоттенхэм» не совсем удачно выступил в последних матчах турнира, однако коллектив Томаса Франка хорошо играет на выезде и на чужом поле в этом сезоне еще ни разу не потерпел фиаско.

В июле команды провели товарищеский матч, который завершился победой «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Сможет ли Франк во второй раз обыграть Артету?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.73.

Букмекеры считают фаворитом «Арсенал» за 1.43, на победу «Тоттенхэма» они предлагают 8.20.

Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Тоттенхэм», стартовые составы команд, а также их статистику смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.