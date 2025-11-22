Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отметил, что искусственный газон в матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» может усложнить игру.
«Оренбург движется вперед, команда играет. Я хорошо знаю нового тренера команды. Искусственный газон позволяет усложнить игру. Единственная проблема — травмоопасность. И это снижает скорость развития футболистов», — сказал Талалаев «Матч ТВ».
Встреча пройдет в субботу в Оренбурге, стартовый свисток в 14:00 мск. Со стартовым составом можно ознакомиться по ссылке.