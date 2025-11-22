«Ренн» и «Монако» подходят к очному матчу в диаметрально разных состояниях, несмотря на близость в таблице. Команда Хабиба Бея постепенно восстанавливает порядок после неровного старта и подходит к игре в отличном настроении — две яркие победы подряд вернули бретонцам уверенность и позволили вплотную приблизиться к зоне еврокубков. У «Монако» же ситуация обратная: назначение Себастьяна Поконьоли пока не привело к улучшению, команда проиграла два последних тура и остаётся самой пропускающей в верхней части таблицы. При этом монегаски могут рассчитывать на возможное возвращение Поля Погба, но одновременно сталкиваются с серьёзными потерями в атаке и обороне. На фоне хорошей формы «Ренна» и проблем «Монако» матч обещает стать напряжённым и показательным для обеих команд.

37' Затяжная трёхминутная позиционная атака монегасков закончилась глупой потерей в чужой штрафной.

32' Аклиуш ворвался в штрафную с правого фланга, убрал защитника и покатил в сторону Фати на 11-метровую отмеку, но у Ансу не получился удар.

31' Стандарт ничем опасным не закончился.

30' На острие атаки оказался Иленикена, бил в дальний от себя угол, но угодил в защитника, в итоге мяч покинул поле — угловой.

30' Мячом чаще владеют монегаски, но опасных моментов больше создают хозяева.

27' Ронжье отобрал мяч у защитника на чужой половине поля и отдал отличную передачу в разрез на Леполя, тот принял мяч в штрафной и вышел на рандеву с Градецки, данную дуэль выиграл финский вратарь.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 39 Владение мячом 61 1 Угловые удары 3 1 Офсайды 3 1 Фолы 4

25' Бил Закария из-за пределов штрафной, но удар заблокировал Ронжье.

20' Гооооооол!!!! 1:0. Прошла контратака по правому флангу, последовал навес Франковски на Абдельхамида Аит Будлаля, тот подставил бедро и мяч по замысловатой траектории залетел в ворота. Не выходил из логики игры этот гол.

19' Аклиуш фолит в атаке и получает жёлтую карточку.

17' Фати ударил в створ с дальней дистанции, но Самба без особых проблем справился с ударом.

15' Первый угловой у ворот «Монако» ничем опасным не закончился.

14' Уаттара получил передачу в штрафной, убрал защитника, и покатил мяч под удар партнёру, вместо того, чтобы ударить, в итоге потеря. Лучше бы ударил сам...

13' Первый угловой в матче у ворот Ренна. Ничем опасным стандарт не закончился.

11' Фати делает прекрасную передачу в штрафную на Аклиуша, но Магнес не смог укротить мяч. Момент потерян.

09' Сломя голову несутся вперёд монегаски и в очередной раз залезают во вне игры.

08' Снова в офсайд залез Иленикена.

06' Забил из явного офсайда Джордж Иленикена. Не засчитан гол.

04' Хорошая контратака получилась у «Ренна».

03' На первых минутах монегаски больше контролируют мяч. Но темп игры неспешный.

02' Александр Головин также начал матч на замене.

01' Поль Погба на скамейке запасных. Ждём его возвращения на футбольное поле.

01' Матч начался! Трансляцию веду я — Андрей Герасимов. Приятного просмотра!

До матча

20:55 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:53 В Ренне небольшой дождь, температура +5 градусов.

20:50 Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция); Ассистент: Хюсейин Оджак (Франция); Ассистент: Людовик Рейес (Франция); Резервный: Антуан Вальне (Франция).

20:47 Матч пройдёт в городе Ренн (Франция), на стадионе «Роазон Парк», вместимость арены — 31127 зрителей.

Стартовые составы команд

Ренн: Брис Самба, Жереми Жаке, Лилиан Брассье, Махди Камара, Валентин Ронжье, Джауи Сиссе, Пшемыслав Франковски, Абдельхамид Аит Будлал, Мусса Аль-Тамари, Эстебан Леполь, Брил Эмболо.

Монако: Лукаш Градецки, Джордан Тезе, Тило Керер, Кассум Уаттара, Мохаммед Салису, Мамаду Кулибали, Магнес Аклиуш, Денис Закария, Ансу Фати, Крепен Диатта, Джордж Иленикена.

Ренн

«Ренн» постепенно приходит в себя после нестабильного начала сезона, и последние результаты это подтверждают: работа Хабиба Бея начинает приносить плоды. Сенегальский специалист, возглавивший команду после провальной эпохи Хорхе Сампаоли, сумел выровнять игру и вернуть бретонцев в борьбу за место в первой восьмёрке. Однако с таким составом задача должна быть куда амбициознее — попадание в еврокубковую зону, где «Ренна» пока нет. Тем не менее, две последние встречи придали команде уверенности: убедительная победа над «Страсбуром» (4:1) и зрелая, дисциплинированная игра в гостях против крепкого «Парижа» (1:0) снова вернули бретонцев в плотную группу претендентов на места с 5 по 7.

К предстоящему матчу Хабиб Бей подходит в почти идеальных кадровых условиях. Под вопросом остаётся участие Секо Фофана, который получил повреждение перед игрой, однако остальные лидеры готовы. После дисквалификации возвращается молодой защитник Абдельхамид Аит-Будлаль, хотя он не является ключевым игроком состава. В полном порядке и главный голеадор Эстебан Леполь, и Брель Эмболо, которому предстоит сыграть против своего бывшего клуба — важный эмоциональный фактор в предстоящей встрече.

Проблема — результаты в очных встречах. «Монако» остаётся крайне неудобным соперником: четыре последних матча в Лиге 1 неизменно завершались поражениями «Ренна». Если смотреть шире — в десяти последних играх бретонцы выиграли лишь дважды. И хотя часть этих встреч пришлась на прошлогодний кризис, неприятная тенденция сохраняется: команда забивает, сражается, но регулярно уступает.

Монако

«Монако» пока не прибавил под руководством Себастьяна Поконьоли, который возглавил команду 11 октября. Бельгиец пришёл с яркой репутацией после чемпионства с «Юнионом» и сразу перевёл монегасков на привычную для себя схему 3-1-4-2. Однако ожидаемого прогресса в Лиге 1 не случилось. Шесть матчей под его руководством получились рваными: сначала пришла серия из трёх игр без поражений, но она была во многом обусловлена удобным календарём — «Анже», «Тулуза» и «Нант». А затем последовали два болезненных провала подряд. Домашнее поражение от середняка «Парижа» (0:1) и особенно разгром от конкурента за Лигу чемпионов «Ланса» (1:4) показали, что структурных проблем значительно больше, чем ожидалось. Сейчас «Монако» лишь шестой, оставаясь самой пропускающей командой в топ-10 чемпионата.

Перед матчем с «Ренном» монегаски получили двойственные новости. С одной стороны, команда может наконец-то дождаться долгожданного появления Поля Погба. Чемпион мира-2018 не выходил на поле 26 месяцев, но тренерский штаб допустил, что он может сыграть уже в ближайшие выходные. С другой — у «Монако» серьёзные кадровые проблемы. Ключевой нападающий и второй бомбардир сезона Фоларин Балогун дисквалифицирован. Из-за травм точно отсутствуют Эрик Дайер и Кристиан Мависса, а участие Вандерсона, Мохамеда Салису, Крепена Диатта и Ламина Камара остаётся под вопросом. Нехватка защитников может вынудить Поконьоли поставить в центр обороны номинального опорника Дениса Закарию.

Главная проблема монегасков — оборона. Слабые места были видны ещё при Ади Хюттере, однако при Поконьоли ситуация не улучшилась. Задуманная схема с тремя защитниками требует идеальной синхронизации, но «Монако» систематически проваливается в зонах. Команда пропустила три мяча от скромного «Нанта» и четыре от «Ланса» — и всё это на своём поле. На этом фоне выезд к «Ренну», одному из самых острых коллективов лиги с набравшим мощнейшую форму Эстебаном Леполем, выглядит крайне опасной задачей.

Тем не менее полностью списывать «Монако» со счётов нельзя. Команда сохраняет высокий уровень реализации и регулярно забивает — средний показатель около 1,6 гола за игру подтверждает, что впереди монегаски остаются конкурентоспособными. Кроме того, исторически против «Ренна» у них всё складывается успешно: четыре последних очных матча в Лиге 1 неизменно завершались победами княжеского клуба.

Личные встречи

Соперники провели 104 матча между собой, в которых 58 побед у монегасков и 26 у «Ренна». Ещё 20 матчей завершились вничью.

