22 ноября в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Монако». Начало игры — в 21:00 мск.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» после 12-ти туров французского первенства имеет 18 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в два очка от зоны континентальных турниров (топ-6), которую замыкает ее ныненшний соперника, а также с отрывом в один балл от девятой «Ниццы».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата бретонский клуб на чужом поле одержал победу над «ФК Париж» (1:0).

Перед этим в 11-м туре французского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 4:1 разгромил «Страсбург».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ренн» выиграл, а в трех последних поединках не проиграл.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с восемью голами.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» после 12-ти туров французского первенства имеет 20 очков в активе и также борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую позицию в зоне континентальных турниров (топ-6) с отставанием в два балла от зоны Лиги чемпионов, а также с отрывом в два пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата Франции княжеский клуб на своем поле потерпел поражение от «Ланса» (1:4).

Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже был на высоте, когда теперь в чужих стенах переиграл норвежский «Будё-Глимт» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Балогун, Дайер и Мависса Элеби, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» проиграл два раза при одной победе.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Ансу Фати — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Ренна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Монако» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Монако» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.75, победа «Ренна» — в 2.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в четырех из шести последних выездных поединков гостей был реализован такой же сценарий.

1.82 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Ренн» — «Монако» принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Ренна».

2.35 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Ренн» — «Монако» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35