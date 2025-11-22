Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, чего ждет от матча 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

Встреча состоится 23 ноября в Москве и начнется в 19:45 мск.

«Будет равная игра. "Локомотиву" придется очень непросто, потому что "Краснодар" набрал ход. Галактионову предложили новый контракт на три года, насколько мне известно. В него очень сильно верят в клубе. Поменялось руководство, появился новый генеральный директор. "Локомотив" даст бой. Будет очень хороший матч, но здесь не буду выделять фаворита. Обе команды могут выиграть», — сказала Губерниев «Матч ТВ».

«Краснодар» с 33 очками лидирует в таблице РПЛ. «Локомотив» (30) находится на 4-м месте.