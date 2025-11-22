Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, ответил на мнение о том, что высокая результативность 37-летнего футболиста связана с падением уровня Российской Премьер-Лиги.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Сейчас читаю некоторые комментарии болельщиков и экспертов, которые говорят, что уровень нашей лиги сильно упал, если Дзюба в свои 37 лет такое вытворяет. У меня отсюда просто один вопрос: а что мешает другим нашим форвардам, например, Комличенко, Соболеву или Кордобе, быть не хуже по голевым действиям? Тем более уровень партнёров у них гораздо выше, нежели у Артема в Акроне» — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ Дзюба сыграл в 14 матчах всех турниров, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.​