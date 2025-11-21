«Ницца» входит в матч в состоянии игрового кризиса и с длинным списком травм, тогда как «Марсель» Роберто Де Дзерби продолжает погоню за «ПСЖ» и показывает лучший футбол в сезоне именно в Лиге 1. Но выезд в Ниццу — одна из самых сложных точек на карте чемпионата. «OM» выигрывал здесь лишь раз за шесть последних встреч. Следить за ходом матча можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:15 Главным арбитром южного дерби назначен Жереми Пиньяр, ассистентами работают Орельен Друэ и Эрван Финжан, четвёртый арбитр — Гийом Паради, за VAR отвечает Николя Ренвиль, его помощник — Иоанн Руэнсар.

22:00 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Ницца»: Дьюф, Менди, Ба, Оппонг, Клосс, Ванхаутте, Абдул Самед, Бард, Диоп, Моффи, Чо.

«Марсель»: Де Ланге, Веа, Балерди, Павар, Эмерсон, Гомес, Вермерен, Кондогбия, Гринвуд, Пайшао, Обамеянг.

«Ницца»

«Ницца» подходит к матчу после трёх поражений подряд во всех турнирах — команда Франка Эза начала ноябрь ярко, но не держит темп на дистанции. В матчах с «Фрайбургом» и «Мецем» клуб забивал первым, однако неизменно проваливался после перерыва. Главная проблема — оборона: повреждения сразу четырёх защитников сильно сузили ротацию.

Тем не менее, домашний стадион остаётся сильнейшим козырем. На «Альянц Ривьера» команда не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти матчей и выиграла семь из последних девяти встреч в Лиге 1. Именно здесь «Ницца» дважды подряд обыгрывала «Марсель» всухую.

Снова придётся обходиться без Юссуфа Ндайишимие, Мохамеда Абдельмонема, Моиза Бомбито и ветерана Данте, оборонительная линия остаётся экспериментальной. Из хорошего — в атаке прогрессирует Мохамед-Али Шо, открывший счёт своим голам в сезоне перед международной паузой.

«Марсель»

У «Марселя» диаметрально противоположная динамика. В Европе команда нестабильна, но в чемпионате выступает безукоризненно. Серия из трёх матчей без пропущенных мячей и уверенная победа над «Брестом» (3:0) вернули команду Де Дзерби в зону гонки за вершину таблицы.

«OM» — самая результативная команда Лиги 1 (28 голов), но лишь шесть из них были забиты в гостях, главная тревога перед сложнейшим выездом. С другой стороны, три победы в четырёх последних гостевых матчах показывают, что команда постепенно учится играть прагматичнее.

Мейсон Гринвуд уже восьмой раз отличился в этом чемпионате и идёт на расстоянии одного гола от лидера бомбардирской гонки. Пьер-Эмерик Обамеянг и Эйнджел Гомес остаются ключевыми фигурами в атаке. По составу есть вопросы — под сомнением участие Мурильо; Агерд и Медина также вне игры. Но остальной состав готов, и Де Дзерби будет ставить на максимальную интенсивность.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.