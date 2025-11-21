21 ноября в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск.
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» после 12-ти туров французского первенства имеет 17 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает девятую позицию с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-6), а также в пять пунктов — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата «Орлы» на чужом поле потерпели поражение от «Меца» (1:2).
Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги Европы коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 1:3 проиграл немецкому «Фрайбургу».
Не сыграют: травмированы — Абдельмонем, Бомбито, Данте и Ндайшими, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» потерпела поражения.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество нынешнего соперника в классе.
Софьян Диоп — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» после 12-ти туров французского первенства имеет 25 очков в активе и борется за чемпионский титул.
Команда занимает вторую позицию, лишь на два балла отставая от лидирующего ПСЖ, а также только по дополнительным показателям опережая третий в таблице «Ланс».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата провансальцы на своем поле разгромили «Брест» (3:0).
Перед этим в четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Аталанты» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Агерд, Балерди, Гуири, Медина и Траоре, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Марсель» выиграл лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.
Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.
Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Ницца» проиграла
- в семи из девяти последних матчей «Ниццы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Марселя» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.80, победа «Ниццы» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.
Прогноз: в трех последних матчах хозяева проиграли. Так было и в их последнем домашнем поединке.
При этом в трех из пяти последних выездных матчей гости выиграли.
Ставка: «Марсель» победит за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из девяти последних матчей «Ниццы».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07