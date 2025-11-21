прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.90

21 ноября в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после 12-ти туров французского первенства имеет 17 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-6), а также в пять пунктов — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата «Орлы» на чужом поле потерпели поражение от «Меца» (1:2).

Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги Европы коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 1:3 проиграл немецкому «Фрайбургу».

Не сыграют: травмированы — Абдельмонем, Бомбито, Данте и Ндайшими, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» потерпела поражения.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество нынешнего соперника в классе.

Софьян Диоп — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» после 12-ти туров французского первенства имеет 25 очков в активе и борется за чемпионский титул.

Команда занимает вторую позицию, лишь на два балла отставая от лидирующего ПСЖ, а также только по дополнительным показателям опережая третий в таблице «Ланс».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата провансальцы на своем поле разгромили «Брест» (3:0).

Перед этим в четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Аталанты» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Агерд, Балерди, Гуири, Медина и Траоре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Марсель» выиграл лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Ницца» проиграла

в семи из девяти последних матчей «Ниццы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Марселя» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.80, победа «Ниццы» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева проиграли. Так было и в их последнем домашнем поединке.

При этом в трех из пяти последних выездных матчей гости выиграли.

1.90 «Марсель» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Ницца» — «Марсель» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Марсель» победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из девяти последних матчей «Ниццы».

2.07 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Ницца» — «Марсель» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07