Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о вратарской линии в составе «горожан».

Джанлуиджи Доннарумма — голкипер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«У нас два невероятных вратаря — Джиджи и Джеймс (Траффорд). Я был очень впечатлён тем, как Джеймс Траффорд вырос с тех пор как покинул академию, особенно в "Бёрнли".

Что касается Джиджи, когда в 17 лет выходишь в стартовом составе "Милана", значит, что ты особенный. Все игроки квалифицировались на чемпионат мира, надеюсь, Джиджи сможет сделать это последним. При всём уважении к их соперникам (надеюсь), они тоже смогут пройти отбор.

Не знаю никого более физически развитого, чем он. Он играет вполне неплохо, но команда в последнее время прогрессирует, это помогает вратарям», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В нынешнем сезоне Доннарумма провел за «Манчестер Сити» 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов.