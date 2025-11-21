Форвард «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о предстоящем московском дерби в рамках 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

Игорь Дмитриев — нападающий «Спартака» globallookpress.com

«Хорошая атмосфера, были положительные последние результаты. Наверное, командный дух за счёт матчей вырос. Готовимся к дерби, будем стараться изо всех сил.

Все настроены на 100%, потому что матч в первом круге получился не очень удачным. Будем отдавать все силы, чтобы исправиться за тот матч», — сказал Дмитриев «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится завтра, 22-го ноября в 16:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.