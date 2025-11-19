Заслуженный тренер России Юрий Семин выдвинул свою версию нового лимита на иностранцев в Премьер-лиге.

Юрий Семин globallookpress.com

«Мнения были у многих тренеров, у каждого свое видение. Это было мнение отдельных тренеров.

Я нормально отношусь к разным мнениям. Лично мое мнение, количество легионеров в заявке можно уменьшить, но на футбольном поле должно определять качество всех, кто есть в команде. В команде все равны, и в недельном цикле идет мотивация каждого игрока, чтобы никто искусственно не имел для себя места в стартовом составе.

Пускай идет конкуренция иностранцев и наших — кто лучше, тот и должен выходить. Число легионеров в заявке однозначно можно уменьшить», — отметил Семин «РИА Новости Спорт».

Сейчас клубы РПЛ имеют возможность иметь в заявке 13 легионеров, из них 8 могут одновременно выходить на поле.