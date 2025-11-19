Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о работе в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Микель Артета globallookpress.com

«Я встретил его в 15 лет. Он был моим героем как игрок. Мы работали вместе и пережили один из лучших периодов в моей жизни. И, повторюсь, то, что я сижу в этом кресле сегодня, — это огромная заслуга именно его.

Почему присоединился к Гвардиоле в "Сити"? Вероятно, потому что мы были очень привязаны друг к другу с точки зрения философии и воспитания, полученного в "Барселоне". Затем, потому что я считал правильным для себя уйти из клуба, учиться у других, получить другой опыт. И он дал мне возможность сразу же прийти в его тренерский штаб. Это одно из лучших решений в моей жизни», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, что «Арсенал» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице АПЛ.