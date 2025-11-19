«Манчестер Юнайтед» и «Интер» претендуют на подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. Об этом сообщает Bild.
Стало известно, что Жорже Мендеш — агент форварда «шмелей» уже контактирует с «Манчестер Юнайтед» и «Интером» по поводу возможного перехода.
Адейеми намерен покинуть дортмундскую «Боруссию» после окончания нынешнего сезона. Руководство «шмелей» будут требовать за переход минимум 70 млн евро.
В нынешнем сезоне Адейеми провел за «Боруссию» Д 14 матчей, забил 3 гола и сделал столько же голевых передач.