В нынешнем сезоне Адейеми провел за «Боруссию» Д 14 матчей, забил 3 гола и сделал столько же голевых передач.

Адейеми намерен покинуть дортмундскую «Боруссию» после окончания нынешнего сезона. Руководство «шмелей» будут требовать за переход минимум 70 млн евро.

Стало известно, что Жорже Мендеш — агент форварда «шмелей» уже контактирует с «Манчестер Юнайтед» и «Интером» по поводу возможного перехода.

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» претендуют на подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми . Об этом сообщает Bild .

