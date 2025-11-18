Наставник сборной Англии Томас Тухель высказался о достижении форварда Гарри Кейна.  Нападающий забил 78 голов за национальную команду, превзойдя рекорд Пеле за сборную Бразилии (77).

Томас Тухель
Томас Тухель globallookpress.com

«Это просто вишенка на торте.  Вклад Гарри в эти матчи просто невероятен.  Он так предан делу.  Он делает то же самое и в "Баварии".  Он в отличном настроении и физической форме.  Он забивает гол за голом.  То, как он работает, отыгрывает мяч, находит решения в атаке, просто потрясающе», — приводит слова Томаса Тухеля аккаунт Bayern & Germany (@iMiaSanMia) в социальной сети Х.

Свой 78-й гол за сборную Англии Гарри Кейн забил 16 ноября 2025 года в матче квалификации ЧМ-2026 со сборной Албании (2:0).