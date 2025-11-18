Сборная Косово подходит к заключительному туру отборочного цикла чемпионата мира, гарантировав себе второе место группы, с небольшими шансами на первую строчку. Под руководством Франко Фоды команда демонстрирует уверенную и организованную игру, особенно на домашнем поле в Приштине, где косовары не проигрывают семь матчей подряд. Их соперник, сборная Швейцарии, уже практически обеспечила себе прямую путёвку на мундиаль, однако матч с Косово сохраняет важность для имиджа и престижа команды Мурата Якина, вряд ли будет место расслабленности и недооценки соперника

45+1' На этом всё, первый тайм закончен. Скучная, унылая игра, хочется верить, что после перерыва команды заведутся.

45+1' Пошёл навес в штрафную гостей на Мурики, выглядело опасно, но Ведад не дотянулся до мяча.

45' Минуту добавляет итальянский арбитр.

44' Тянется первый тайм к завершению, вряд ли судья что-то добавит.

43' Захромал Кобель, даже не понятно в каком эпизоде он мог получить повреждение.

42' Теперь очередь швейцарцев пойти в ленивую атаку, покатав мяч на левом полуфланге, они попытались обострить, сделав передачу между линий в штрафную, но она безадресной оказалась.

39' Немного активизировались косовары, перехватили инициативу, пытаются обострять, но как-то робко. Войвода финтит на правом фланге, пытается подать в штрафную, но прямо в руки Кобелю направил мяч.

38' Мурики предпринял попытку ударить в сторону ворот, но получилось сильно мимо!!

37' Катают мяч теперь хозяева и наконец-то случилась осмысленная атака, которая завершилась ударом Ходжи по позиции Кобеля.

36' Совсем ничего не получается в атаке у Косово.

35' Создаётся впечатление, что соперники ждут ошибок друг друга. Ну очень аккуратно играют.

32' Косово предпринимает попытку позиционной атаки, но как-то беззубо всё и снова потеря, которая приводит к забегу Варгаса в штрафную хозяев, но его остановил Деллова.

31' Попытался обострить Манзамби, обыграл на правом фланге защитника и исполнил абсолютно безадресную подачу в штрафную хозяев, мяч спокойно забрал Мурич.

30' И вновь неторопливое перекатывание мяча от сборной Швейцарии.

29' Перехватили мяч косовары, Войвода активно подключился к атаке на правом фланге, попытался забросить мяч в штрафную гостей, но не точно.

27' Опять в позиционной атаке гости, не форсируют события, спокойно перекатывают мяч.

25' Фолит на Галлапени Манзамби. И вновь безобразно разыгрывают стандарт гости, хотя позиция была довольно опасной, на левом фланге, вблизи штрафной.

23' Первый угловой зарабатывают хозяева, но розыгрыш стандарта оказался не удачным. Хотя владение осталось у сборной Косово.

22' Эмболо здорово обыграл Галлапени на правом фланге и подал в штрафную, защитник выбил мяч на угловой, но судья усмотрел отмашку в действиях Брила и назначил штрафной в сторону гостей.

20' Самый активный впереди у хозяев Мурики, много двигается, но мяч до него никак не доходит.

19' Подал с правого фланга в штрафную Видмер на Манзамби, но Йохан пробил выше ворот.

17' Напомню, что с разницей в шесть мячей надо побеждать косоварам для прямого выхода на ЧМ, но судя по игре, они не особо стремятся к этому.

16' Теперь косовары решили покатать мяч, но безуспешно, довольно скоро следует потеря.

15' Теперь на каждое касание Джаки трибуны очень шумно гудят.

13' Спокойно держат мяч гости, а трибуны недовольно гудят. Джака им аплодирует. Издевается.

10' В миллиметрах от привоза оказался Мурич, на мокром газоне он поскользнулся, но сам же моментально исправился. Опасно было.

09' В итоге капитан получает жёлтую карточку.

09' По-прежнему контролируют мяч швейцарцы, косовары пытаются оказывать давление, прессингуют, в итоге дело заканчивается фолом Ррахмани на Эмболо в центе поля.

08' Фолит Варгас на чужой половине поля.

06' Абишер вываливался практически на рандеву с Муричем, но переиграть голкипера не сумел.

06' Постепенно швейцарцы перехватывают инициативу и берут мяч под контроль.

04' Невнятное начало матча от обеих сборных, много брака и мало осмысленных действий.

02' Манзамби пытался добраться до мяча на правом фланге, но его опередил вратарь хозяев Мурич.

1[ !] Начался матч. С центра поля разыграли футболисты сборной Швейцарии. Ждём зрелищной и результативной игры! Трансляцию проведу для вас я — Андрей Герасимов.

До матча

22:40 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 В Приштине идёт дождь, температура 3 градуса.

22:30 Главным судьей матча будет Давиде Масса из Италии.

22:25 Матч пройдёт в городе Приштина (Косово), на стадионе «Фадиль Вокри», вместимость арены — 13500 зрителей.

Стартовые составы команд

Косово: Ариянет Мурич, Люмбард Деллова, Амир Ррахмани, Фидан Алити, Дион Галлапени, Мергим Войвода, Эльвис Реджбечай, Велдин Ходжа, Флоран Муслия, Фисник Аслани, Ведат Мурики.

Швейцария: Грегор Кобель, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Сильван Видмер, Джибриль Соу, Михел Эбишер, Гранит Джака, Йохан Манзамби, Брил Эмболо, Рубен Варгас.

Косово

Сборная Косово продолжает приятно удивлять: команда Франко Фоды в прошлом туре уверенно обыграла Словению 2:0 и заранее обеспечила себе второе место в группе, что гарантирует участие в плей-офф квалификации к чемпионату мира. Более того, у Косова остаются теоретические шансы даже на первое место — от Швейцарии её отделяет трёхочковое отставание, но победа с разницей шесть мячей способна поднять её на первую строчку.

В состав могут вернуться важные игроки, прежде всего основной голкипер Ариянет Мурич, пропустивший прошлый матч из-за дисквалификации.

Домашний фактор также играет значимую роль. В Приштине Косово не проигрывает давно и показывает организованный футбол. Команда чувствует себя комфортно при поддержке трибун, а в прошлой домашней встрече со Швейцарией сумела сыграть вничью 2:2 — показатель того, что бороться с фаворитом она умеет.

Текущий отбор уже можно назвать успешным: Косово стабильно набирает очки и проводит один из лучших циклов в своей истории. Команда уверенно действует в обороне, прибавила в дисциплине и умеет адаптироваться под стиль соперника. В матче со Швейцарией хозяева снова постараются навязать плотную игру и воспользоваться домашним преимуществом.

Швейцария

Сборная Швейцарии подходит к последнему туру в максимально комфортном положении: команда Мурата Якина практически обеспечила себе место на чемпионате мира. После уверенной победы над Швецией швейцарцы укрепились на вершине группы, и шанс упустить первое место выглядит минимальным. Тем не менее, встреча с Косово — это вопрос статуса. После такого сильного отбора Швейцария не захочет завершать цикл осечкой, особенно в матче с главным преследователем.

На выезде Швейцария действует менее ярко, чем дома, но остаётся надёжной. Команда играет в более аккуратный футбол, делает ставку на контроль и минимизацию рисков, и именно это позволяет сохранять стабильность в обороне. Даже в тех матчах, где атака не блистала, швейцарцы умели сохранять порядок у своих ворот.

Текущий отборочный цикл для команды складывается почти идеально: сборная долгое время не проигрывает, уверенно контролирует ход матчей и демонстрирует дисциплину, за которую её давно ценят. Швейцария приезжает в Косово как фаворит и с чёткой задачей — завершить кампанию на первом месте. И даже несмотря на мощную мотивацию хозяев, именно швейцарская сборная подходит к игре с большим запасом прочности и уверенности в собственных силах.

Личные встречи

Команды встречались между собой 4 раза. Швейцария выиграла 1 матч, 3 раза была ничья, косовары в личных встречах не побеждали.

