Будет ли разгромный счёт вновь от бельгийской сборной?

Во вторник, 18 ноября, состоится матч квалификации Чемпионата мира 2026, в котором Бельгия примет Лихтенштейн. Начало игры — в 22:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

45+2' Первый тайм окончен. Счёт становится разгромным уже в первой половине встречи. Перерыв!

45+1' Тилеманс исполнил штрафной удар, но вместо задуманной передачи мяч попал в руки голкипера.

45' Ко второму тайму добавлено 2 минуты.

44' Доку осуществил подачу с левого края, но Бюхель грамотно занял позицию и забрал мяч в руки.

42' Попытка Кастаня отправить мяч в штрафную завершилась неудачей — защитник прервал передачу!

40' Мастер-класс от Доку! Пройдя сквозь оборону соперника, Жереми Доку нанес неотразимый удар в нижний угол ворот — ГОЛ! Счёт становится 3:0.

38' Жереми Доку попытался разыграть мяч, но Бенджамин Бюхель оказался проворнее и завладел передачей.

36' ГОЛ! В штрафной площади Жереми Доку имел полную свободу действий и, не теряя времени, пробил в дальний угол ворот. Счёт становится 2:0.

34' Алексис Салемакерс выполнил отличный кросс в штрафную площадь.

32' Доку получил мяч на фланге и попытался выполнить прострел, но безуспешно. Мёнье попытался исправить ситуацию, однако его подача оказалась прямо в руки вратаря Бюхеля.

29' Ванакен выполнил качественный навес в штрафную, однако оборона соперника действовала уверенно и отвела опасность.

27' Юри Тилеманс попытался разыграть штрафной удар, но его подача оказалась неудачной.

25' Комбинация у ворот! Тома Мёнье выполнил прострел справа, Шарль де Кетеларе не дотянулся до мяча, однако отскок пришёлся на Ханса Ванакена, чей удар был парирован — угловой для Бельгии.

23' Находясь в правом углу чужой штрафной, Алексис Салемакерс проявил нерешительность, чем грамотно воспользовались защитники, совершив коллективный отбор.

21' Лихтенштейн выполнил дальний пас из обороны, но атакующие игроки не смогли побороться за мяч.

19' Ханс Ванакен наносил удар после прострела, но защитник грамотно сыграл на перехвате.

17' Из-за травмы Макса Гопппеля тренер Конрад Фунфштак был вынужден произвести замену, выпустив на поле Эмануэля Цунда.

15' Макс Гопппель не смог продолжить игру после столкновения и сейчас получает помощь медиков.

13' В ходе атаки футболист Бельгии совершил фол, и арбитр назначил штрафной удар.

11' Получив передачу в штрафной, Ванакен незамедлительно попытался нанести удар!

09' Тимоти Кастань проявил техничность, освободившись от опеки, но его голëвой удар вышел несильным и был легко парирован вратарём Бюхелем.

07' Шарль де Кетеларе выполнил передачу в штрафную, но Бенджамин Бюхель грамотно выбрал позицию и забрал мяч.

05' Бельгийцы подали угловой, но оборона соперника не позволила создать опасный момент.

03' Великолепный гол! Ванакен взлетел выше всех в воздухе и отправил мяч головой в «девятку» — голкипер был бессилен!

01' В сегодняшнем матче Бельгия примет у себя на стадионе Лихтенштейн. Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

Бельгия

Сборная Бельгии уверенно лидирует в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, занимая первую строчку после семи сыгранных матчей с 15 набранными очками. Команда под руководством Руди Гарсии демонстрирует стабильные результаты, хотя путь к лидерству не обходится без трудностей.

В последних матчах бельгийцы показали разностороннюю игру. Особенно запоминающейся стала победа над Уэльсом со счётом 4:2, где команда продемонстрировала свой атакующий потенциал. Однако в домашней встрече с Северной Македонией «красные дьяволы» не смогли забить ни одного мяча, завершив матч нулевой ничьей. Совсем недавно сборная Бельгии сыграла вничью с Казахстаном в гостях, закончив матч со счётом 1:1.

Сейчас команда подходит к важному домашнему матчу против сборной Лихтенштейна в хорошем состоянии. В составе нет травмированных игроков или дисквалифицированных футболистов, что позволяет главному тренеру выставить оптимальный состав. Календарь матчей благоволит бельгийцам, а предстоящая встреча с аутсайдером группы должна помочь укрепить лидирующие позиции в турнирной таблице.

Учитывая текущую форму и отсутствие потерь в составе, эксперты прогнозируют уверенную победу сборной Бельгии в предстоящем матче. Особенно важно, что прямые конкуренты проведут очный поединок, что даёт бельгийцам отличную возможность увеличить отрыв от преследователей.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна подходит к предстоящему матчу против Бельгии в крайне непростом положении. После семи сыгранных матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года команда занимает последнее, пятое место в группе J, не сумев набрать ни одного очка.

Результаты последних матчей красноречиво говорят о сложностях, с которыми сталкивается альпийская команда. В недавнем домашнем поединке против Уэльса лихтенштейнцы потерпели поражение со счётом 0:1. До этого команда уступила в матчах против Черногории (1:2) и Казахстана (0:4), продемонстрировав серьёзные проблемы как в обороне, так и в атаке.

Особенно тревожной выглядит статистика выступлений сборной: за семь матчей команда не смогла забить ни одного гола, пропустив при этом 24 мяча. Такие показатели свидетельствуют о серьёзных трудностях в организации игры и необходимости серьёзной работы над укреплением защитных редутов.

К предстоящей встрече с Бельгией команда подходит в полном составе — отсутствуют травмированные и дисквалифицированные игроки. Однако даже в оптимальном составе лихтенштейнцам будет крайне непросто противостоять одному из фаворитов группы. История встреч с топ-командами показывает, что сборной Лихтенштейна пока сложно на равных соперничать с более сильными оппонентами.

Очные матчи

История противостояний сборных Бельгии и Лихтенштейна началась совсем недавно. Единственный официальный матч между командами состоялся 4 сентября 2025 года в рамках отбора на ЧМ-2026 в Лихтенштейне. Встреча завершилась разгромной победой бельгийцев со счётом 0:6.

