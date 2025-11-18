Битва за первое место в группе Н

Во вторник, 18 ноября, сборная Австрии примет Боснию и Герцеговину в рамках заключительного тура квалификации Чемпионата мира по футболу 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+4' Звучит свисток на перерыв! Босния и Герцеговина ведет 0:1! Отдыхаем 15 минут...

45+2' Александер Шлагер (Австрия) сильно бьет вперед, отправляя своих партнеров в атаку.

45' 3 минуты добавлено к первому тайму!

43' Гол забивает Австрия — Конрад Лаймер пробил точно в угол! Но арбитр отменяет взятие ворот! Эпизодом ранее был фол!

41' Патрик Виммер (Австрия) подкараулил ошибку соперника и прострелил с левого фланга, мяч улетел на угловой.

39' Марсель Забитцер (Австрия) прорвался по левому краю и пробил низом в ближний угол, Никола Василь (Босния и Герцеговина) выбил в аут.

38' Александер Шлагер (Австрия) поймал мяч в руки после сброса головой от своего защитника.

37' Марко Арнаутович (Австрия) проткнул мяч в штрафную на партнера, но тот не понял его задумку.

35' Николас Зайвальд (Австрия) пробил с линии штрафной, Никола Василь (Босния и Герцеговина) в шикарном прыжке отбил мяч.

33' Очередная попытка от Патрика Виммера (Австрия) закрутить с левой в штрафную оказывается неудачной — мяч летит низом и его выносят защитники.

31' Бенджамин Тахирович (Босния и Герцеговина) зарядил с метров 20-ти, но мяч полетел слишком высоко.

30' В офсайд попал Иван Шуньич (Босния и Герцеговина) после скидки головой от партнера в штрафную.

29' Марсель Забитцер (Австрия) навесил во вратарскую соперника, там Никола Василь (Босния и Герцеговина) надежно поймал мяч в руки.

28' Острый навес с левого фланга от Амара Мемича (Босния и Герцеговина) — мяч головой вынес Филипп Линхарт (Австрия).

27' Кристоф Баумгартнер (Австрия) забросил в штрафную на 11 метров, но пробить партнеры не смогли, мяч был выбит защитниками.

25' Неудачный выброс аута от Денниса Хаджикадунича (Босния и Герцеговина) и мяч перехвачен австрийцами.

23' Амар Мемич (Босния и Герцеговина) отработал в защите на левом фланге и уверенно отобрал мяч у Патрика Виммера (Австрия).

21' Бенджамин Тахирович (Босния и Герцеговина) получает по ногам в центре поля, вратарь гостей пришел исполнить этот стандарт.

20' Филлипп Мвене (Австрия) пробежал метров 20 по левому флангу, отдал передачу в центр, но обострения вновь не последовало.

18' Дальний заброс на Эдина Джеко (Босния и Герцеговина). тот поборолся и заработал аут вблизи штрафной площади соперника.

17' Австрия всем составом перешла на половину поля соперника, но пока действует без обострений.

16' Игра немного замедлилась, в первую очередь это на руку боснийцам, которым нужно немного успокоится.

14' Иван Шуньич (Босния и Герцеговина) нарушает правила в центре поля, стандарт быстро разыграли хозяева.

12' Г-ООООООООО-Л! Босния и Герцеговина — 0:1! Харис Табакович! После розыгрыша углового Амар Мемич пробил с линии штрафной, а Харис Табакович головой переправил мяч в ворота!

12' Второй подряд корнер подают гости — Кристоф Баумгартнер (Австрия) вынес мяч головой за лицевую линию.

11' Отличный дальний удар нанес Эсмир Байрактаревич (Босния и Герцеговина), мяч рикошетом отскочил на угловой.

09' Арьян Малич (Босния и Герцеговина) сильно бросил аут по линии, отправив партнеров в атаку, но там их быстро накрыли защитники Австрии.

07' На газон упал Амар Мемич (Босния и Герцеговина), он пострадал в столкновении в своей штрафной площади.

06' Австрия устроила высокий прессинг, но Тарик Мухаремович (Босния и Герцеговина) сумел выбить мяч на в линию атаки.

04' Патрик Виммер (Австрия) справа забросил во вратарскую — мяч стал легкой добычей Никола Василь (Босния и Герцеговина).

03' Филлипп Мвене (Австрия) прошел по левому флангу и отдал обостряющую передачу на линию штрафной, однако защитник гостей вынес мяч на чужую половину поля.

02' Темп игры в первые минуты очень высокий, но мяч не держится долго у одной команды.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Австрия — Босния и Герцеговина начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Эрнст Хаппель». Звучат гимны стран-участниц. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

22:40 Сегодня в Вене малооблачно, во время матча температура будет около +3℃.

22:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:30 Главным арбитром встречи назначен Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

22:25 Сегодняшний матч пройдет в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель», который вмещает 50 865 зрителей.

22:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026 между лидерами группы Н — Австрией и Боснией и Герцеговиной. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Австрия: Шлагер Александер, Лаймер Конрад, Линхарт Филипп, Дансо Кевин, Мвене Филлипп, Шлагер Ксавер, Зайвальд Николас, Виммер Патрик, Баумгартнер Кристоф, Забитцер Марсель, Арнаутович Марко.

Босния и Герцеговина: Василь Никола, Карич Эмир, Мухаремович Тарик, Малич Арьян, Мемич Амар, Тахирович Бенджамин, Хаджикадунич Деннис, Байрактаревич Эсмир, Табакович Харис, Джеко Эдин, Шуньич Иван.

Австрия

Австрия занимает первое место в турнирной таблице отборочной группы «Н», опережая боснийцев на два очка. По сути, даже ничейный исход устроит австрийцев в предстоящем матче. Отметим, что только первая строчка в группе дает право на прямую путевку на Чемпионат мира 2026.

Разница пропущенных и забитых мячей у Австрии великолепная (+18) — 21:3, что говорит о балансе сил в линиях атаки и обороны. В последнем туре австрийцы на выезде обыграли сборную Кипра со счетом 2:0, тем самым приблизив себя к мундиалю следующего года.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина преподнесла приятный сюрприз своим поклонникам в этом отборочном цикле, команда до последнего тура сражается за выход на Чемпионат мира 2026. Отставание в два очка перед решающим матчем может быть нивелировано за счет самоотдачи игроков, которые всегда заряжены на победу.

В последних трех турах боснийцы немного растеряли очки, уступив Австрии (1:2) и скатав ничью с Кипром (2:2). Только последний тур был удачным для них — домашняя победа над Румынией (3:1). Разница забитых и пропущенных голов у Боснии и Герцеговины (+10) — 16:6.

Личные встречи

Между собой эти соперники встречались шесть раз на различных турнирах и в товарищеских матчах: две победы у Австрии, одна у Боснии и Герцеговины и еще три игры завершились вничью. Последняя очная дуэль состоялась в сентябре нынешнего года в рамках квалификации ЧМ-2026, в той встрече победу праздновали австрийцы со счетом 2:1.

