Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне.

Фабио Челестини globallookpress.com

«В начале сезона у ЦСКА появился новый тренер, поэтому пришлось перестраивать схему. Очень нравится футбол, который показывает команда Фабио Челестини, молодые ребята, хорошие скорости.

Но есть одна проблема — позиционные атаки. В этом плане межсезонье пойдёт команде на пользу. Нужно отработать моменты, которые помогут вскрывать оборонительные порядки соперников», — заявил Радимов «Матч ТВ».

После 15-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 2-е место в таблице с 33 очками в активе.