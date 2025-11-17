Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне.

Фабио Челестини
Фабио Челестини globallookpress.com

«В начале сезона у ЦСКА появился новый тренер, поэтому пришлось перестраивать схему.  Очень нравится футбол, который показывает команда Фабио Челестини, молодые ребята, хорошие скорости.

Но есть одна проблема — позиционные атаки.  В этом плане межсезонье пойдёт команде на пользу.  Нужно отработать моменты, которые помогут вскрывать оборонительные порядки соперников», — заявил Радимов «Матч ТВ».

После 15-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 2-е место в таблице с 33 очками в активе.