Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об уходе Валерия Карпина с поста наставника «Динамо».

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«Решение Карпина — мужское и правильное. Совмещение мешает национальной сборной. Во время осенней серии матчей было заметно, что неудачи в "Динамо" перед очередным УТС национальной команды сразу же отражаются на игре сборной.

Мне кажется, что с этим связаны и неуверенная игра с Иорданией в сентябре, и особенно неудачные ноябрьские встречи с Перу и Чили. В любом случае хочу пожелать своему старому товарищу удачи со сборной! » — цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

Карпин работал в «Динамо» с начала сезона-2025/2026. По итогам первого круга РПЛ, «бело-голубые» занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.