В матче пятого тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 сборная Швейцарии обыграла команду Швеции со счетом 4:1.
На голы Бреля Эмболо, Гранита Джаки, Дэна Ндойе и Йоана Манзамби гости ответили только голом Беньямина Нюгрена.
Результат матча
ШвейцарияБерн4:1ШвецияСтокгольм
1:0 Брил Эмболо 13' 1:1 Беньямин Нюгрен 33' 2:1 Гранит Джака 60' пен. 3:1 Дан Ндой 75' 4:1 Иоганн Манзамби 90+4'
Швейцария: Грегор Кобель, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес (Миро Мухайм 70'), Михел Эбишер, Гранит Джака, Фабиан Ридер (Джибриль Соу 70'), Дан Ндой (Анди Зачири 90'), Рубен Варгас (Иоганн Манзамби 85'), Брил Эмболо (Кристиан Фасснахт 85')
Швеция: Виктор Юханссон, Даниэль Свенссон, Исак Хин, Густаф Лагербильке, Эмиль Хольм (Габриэль Гудмундссон 50'), Маттиас Сванберг (Александер Исак 63'), Ясин Аяри (Бесфорт Зенели 63'), Йеспер Карлстрём, Беньямин Нюгрен, Энтони Эланга (Исак Лидберг 78'), Александр Бернхардссон (Эмиль Форсберг 78')
Жёлтые карточки: Дан Ндой 36' — Ясин Аяри 18', Йеспер Карлстрём 51', Виктор Юханссон 58', Эмиль Форсберг 90+3'
В параллельной игре группы сборная Косово на выезде обыграла команду Словении со счетом 2:0.
Авторами забитых мячей стали Фисник Асллани и Жан Карничник, который поразил собственные ворота.
После пяти туров в активе Швейцарии 13 очков и первое место в группе, Косово (10) — второй, Словения (3) — третья, Швеция (1) — последняя.