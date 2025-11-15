В субботу, 15 ноября, сборная Греции примет сборную Шотландии в рамках 5-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:25 Главным судьей матча будет Хесус Хиль Мансано из Испании.

Стартовые составы команд

Греция: Влаходимос, Ваяннидис, Рецос, Кульеракис, Цимикас, Курбелис, Музакитис, Карецас, Дзолис, Бакасетас, Павлидис.

Шотландия: Гордон, Хики, Сауттар, Хэнли, Робертсон, Фергюсон, Макгинн, Кристи, Мактоминей, Доук, Адамс.

Греция

Сборная располагается на 3-й позиции в группе С с 3 очками в активе после 4-х туров. Греция уже потеряла теоретические шансы на проход в основной этап чемпионата мира 2026-го года. Единственные 3 балла сборная набрала именно на своем поле. Греция провела 2 встречи дома, упустив из рук только 3 очка. В прошлом поединке квалификации ЧМ-2026 сборная уступила Дании со счетом 1:3. До этого Греция проиграла Шотландии с таким же счетом. В 4-х встречах отбора на ЧМ-2026 сборная трижды проиграла и однажды обыграла Беларусь со счетом 5:1. За этот отрезок Греция также уступила Дании (0:3).

Греция будет доигрывать последние матчи квалификации, сборная уже точно пролетела мимо основного этапа мундиаля. Греки отстают от 2-й строчки в своей группе на 7 баллов за 2 тура до конца. В последних 3-х матчах Греция забила лишь 2 гола при 9-и пропущенных — это плохой результат. В какой-то момент сборная потеряла уверенность и стала валиться.

Шотландия

После 4-х туров на групповой стадии квалификации ЧМ-2026 сборная занимает 2-е место с 10-ю очками в активе. Шотландия продолжает вести борьбу за лидерство с Данией, у которой также 10 баллов. Стоит отметить, что сборная за весь групповой этап потеряла только 2 очка и все на чужом поле. При этом, Шотландия не пропустила ни одного гола в гостях. В прошедшей встрече сборная обыграла Беларусь со счетом 2:1, забив победный гол на 84-й минуте. Матчем ранее Шотландия одолела Грецию (3:1). За 4 поединка в квалификации сборная ни разу не проиграла, трижды победила и однажды сыграла вничью с Данией (0:0). За этот отрезок Шотландия также одолела Беларусь со счетом 2:0.

Шотландия уже гарантировала себе минимум 2-ю строчку в своей группе. При этом, сборная продолжает борьбу за лидерство, у национальной команды есть все шансы напрямую пробиться на ЧМ-2026. У Шотландии отличные результаты в обороне на групповой стадии, пропустив всего 2 мяча за 4 встречи при 7-и забитых. Соперникам тяжело взломать оборонительную линию шотландцев.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 5 матчей. В 3 играх победила сборная Шотландии, в 2 сборная Греции. Причем 2 игры состоялись в марте 2025 года в рамках Лиги Наций, тогда команды обменялись выездными победами, сначала шотландцы одолели греков 0:1, а через 3 дня, Греция одержала победу в Шотландии 0:3.

