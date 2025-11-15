Греция встретится с Шотландией в рамках группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа С). Поединок пройдет 15 ноября и начнется в 22:45 по мск.

Греция

Турнирное положение: Сборная располагается на 3-й позиции в группе С с 3 очками в активе после 4-х туров. Греция уже потеряла теоретические шансы на проход в основной этап чемпионата мира 2026-го года.

Единственные 3 балла сборная набрала именно на своем поле. Греция провела 2 встречи дома, упустив из рук только 3 очка.

Последние матчи: В прошлом поединке квалификации ЧМ-2026 сборная уступила Дании со счетом 1:3. До этого Греция проиграла Шотландии с таким же счетом.

В 4-х встречах отбора на ЧМ-2026 сборная трижды проиграла и однажды обыграла Беларусь со счетом 5:1. За этот отрезок Греция также уступила Дании (0:3).

Состояние команды: Греция будет доигрывать последние матчи квалификации, сборная уже точно пролетела мимо основного этапа мундиаля. Греки отстают от 2-й строчки в своей группе на 7 баллов за 2 тура до конца.

В последних 3-х матчах Греция забила лишь 2 гола при 9-и пропущенных — это плохой результат. В какой-то момент сборная потеряла уверенность и стала валиться.

Шотландия

Турнирное положение: После 4-х туров на групповой стадии квалификации ЧМ-2026 сборная занимает 2-е место с 10-ю очками в активе. Шотландия продолжает вести борьбу за лидерство с Данией, у которой также 10 баллов.

Стоит отметить, что сборная за весь групповой этап потеряла только 2 очка и все на чужом поле. При этом, Шотландия не пропустила ни одного гола в гостях.

Последние матчи: В прошедшей встрече сборная обыграла Беларусь со счетом 2:1, забив победный гол на 84-й минуте. Матчем ранее Шотландия одолела Грецию (3:1).

За 4 поединка в квалификации сборная ни разу не проиграла, трижды победила и однажды сыграла вничью с Данией (0:0). За этот отрезок Шотландия также одолела Беларусь со счетом 2:0.

Состояние команды: Шотландия уже гарантировала себе минимум 2-ю строчку в своей группе. При этом, сборная продолжает борьбу за лидерство, у национальной команды есть все шансы напрямую пробиться на ЧМ-2026.

У Шотландии отличные результаты в обороне на групповой стадии, пропустив всего 2 мяча за 4 встречи при 7-и забитых. Соперникам тяжело взломать оборонительную линию шотландцев.

Статистика для ставок

Греция проиграла 3 последних матча подряд, пропустив 9 голов

Шотландия не проиграла ни одной встречи в квалификации (3 победы и 1 ничья)

Шотландия дважды обыграла Грецию в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Греции — 2.15, победа Шотландии — 3.65, ничья — за 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Греция сделает все возможное, чтобы доставить проблемы шотландцам.

Ставка: Ничья за 3.15.

Прогноз: Сборные забьют хотя-бы по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 1.85.