Хорватия набрала 19 очков и досрочно вышла на ЧМ-2026, Чехия (13) идет в стыковые матчи, Фареры (12) — третьи, Черногория (9) — четвертая, Гибралтар (0) — пятый.

За хозяев забил Лиэм Йессоп , а за гостей отличились Василие Аджич и Никола Крстович .

В параллельной игре этой группы Черногория на выезде победила Гибралтар со счетом 2:1.

На гол Геза Давида Тури хозяева ответили точными ударами Йошко Гвардиола, Петара Мусы и Николо Влашича .

В матче пятого тура группового этапа квалификации на ЧМ-2026 сборная Хорватии переиграла команду Фарер со счетом 3:1.

