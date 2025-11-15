В матче пятого тура группового этапа квалификации на ЧМ-2026 сборная Хорватии переиграла команду Фарер со счетом 3:1.
На гол Геза Давида Тури хозяева ответили точными ударами Йошко Гвардиола, Петара Мусы и Николо Влашича.
Результат матча
ХорватияЗагреб3:1Фарерские островаЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
0:1 Geza David Turi 16' 1:1 Йошко Гвардиол 23' 2:1 Петар Муса 57' 3:1 Никола Влашич 70'
Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич, Лука Вушкович, Йошко Гвардиол, Марко Пашалич (Никола Влашич 61'), Лука Модрич (Тони Фрук 61'), Марио Пашалич (Йосип Шутало 46'), Иван Перишич (Мислав Оршич 71'), Петар Муса (Игор Матанович 74'), Андрей Крамарич, Petar Sucic
Фарерские острова: Маттиас Хейинссон Ламхавудже, Вильормур Давидсен (Палл Андрассон Клеттскард 85'), Андриас Эдмундссон, Одмар Фарё, Ханус Сёренсен (Martin Agnarsson 77'), Мейнхард Ольсен (Йоаннес Бьярталид 68'), Арни Фредриксберг (Адриан Юстинуссен 77'), Якуп Бископстё Андреасен, Рене Йонсен, Гуннар Ватнхамар, Geza David Turi (Петур Кнудсен 68')
Жёлтые карточки: Geza David Turi 44' (Фарерские острова), Йоаннес Бьярталид 81' (Фарерские острова)
В параллельной игре этой группы Черногория на выезде победила Гибралтар со счетом 2:1.
За хозяев забил Лиэм Йессоп, а за гостей отличились Василие Аджич и Никола Крстович.
Хорватия набрала 19 очков и досрочно вышла на ЧМ-2026, Чехия (13) идет в стыковые матчи, Фареры (12) — третьи, Черногория (9) — четвертая, Гибралтар (0) — пятый.