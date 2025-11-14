Сумеют ли Фарерские острова зацепиться за шанс поехать на ЧМ-2026?

В пятницу, 14 ноября, сборная Хорватии примет сборную Фарерских островов в рамках 9-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

39' Удар Луки Модрича из-за пределов штрафной Фарер на точность, мяч над девяткой ворот Ламхавудже пролетел.

36' Прострел Ивана Перишича в штрафную Фарер в падении прервал вратарь Ламхавудже, на отскоке первым оказался защитник гостей и не позволил добить мяч в сетку.

33' Плотный удар Модрича из-за пределов штрафной Фарер, в прыжке на угловой отразил мяч вратарь Маттиас Ламхавудже.

33' Контролируют мяч хорваты, разыгрывая его на подступах к штрафной Фарер.

31' Больше атакуют хорваты, ищут возможности в быстрых атаках фарерцы.

29' Контр-атака сборной Фарерских островов, Ханус Сёренсен убежал один на один с вратарем хозяев от центра поля, но удар сумел парировать Ливакович успев выбросить ногу.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 2 Удары мимо 2 73 Владение мячом 27 7 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 2 Фолы 4

27' Удар Модрича из пределов штрафной площади Фарер с острого угла, успел один из защитников ногу под полет мяча подставить, будет угловой хозяевами подан.

27' Позиционная атака сборной Хорватии.

27' Подача со штрафного к воротам Хорватии, отбились хозяева.

25' Удар Сучича из-за пределов штрафной Фарер, мяч сорвавшись с голеностопа полетел сильно выше ворот.

23' Гоооол! 1:1. Йошко Гвардиол принял мяч в штрафной площади Фарерских островов и с левой ноги низом в дальний угол ворот Ламхавудже мяч послал, не дотянулся вратарь гостей в прыжке.

22' Подача с углового Марко Пашалича, на выходе уверенно кулаками сыграл вратарь Фарер Маттиас Ламхавудже.

21' Угодили фарерцы в штангу ворот сборной Хорватии, как вдруг, был зафиксирован «офсайд».

19' Эдмундссон головой с линии ворот Фарер мяч вынес после удара головой Гвардиола. Угроза пришла с углового сборной Хорватии.

16' Гоооооол! 0:1. Редкая атака сборной Фарерских островов, беспрепятственный проход с центра поля Геза Тури и удар из-за пределов штрафной Хорватии, мяч зацепив ногу Вушковича изменил траекторию полета и в противоход вратарю хозяев Ливаковичу залетел в угол ворот.

15' Подача Модрича со штрафного к воротам Фарер завершилась положением «вне игры» у хозяев.

12' Удар Сучича из пределов штрафной Фарер, мяч в одного из защитников угодив до ворот вратаря Ламхавудже не долетел.

11' Полагаются на быстрые контр выпады футболисты Фарерских островов, пока их попытки пресекаются хорватами.

09' Инициатива у сборной Хорватии, Фареры от обороны играют.

07' Серия забросов к воротам Фарер, отбиваются гости.

05' Позиционная атака сборной Хорватии, тщательно хозяева готовят угрозу воротам гостей.

04' Фареры отвечают своей атакой, вынуждая игроков сборной Хорватии отойти на свою половину поля.

03' Подача со штрафного к воротам Хорватии, получается у хозяев не допустить угрозу своим воротам.

02' Положили вниз мяч хорватские футболисты и приступили к позиционной атаке.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Фарерских островов.

До матча

22:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Риека», вмещающем 8274 зрителя.

22:25 Главным судьей матча будет Алияр Агаев из Азербайджана.

Стартовые составы команд

Хорватия: Ливакович, Станишич, Вушкович, Гвардиол, Марко Пашалич, Модрич, Марио Пашалич, Перишич, Сучич, Крамарич, Муса.

Фарерские острова: Ламхавудже, Фарё, Ватнхамар, Эдмундссон, Йонсен, Тури, Андреасен, Давидсен, Ольсен, Фредриксберг, Сёренсен.

Хорватия

Хорватская национальная команда практически обеспечила себе путевку на Мундиаль. Главная команда Хорватии в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице своей группы и имеет в своем активе 16 очков. «Пламенные» за шесть матчей смогли забить целых 20 мячей, а пропустили всего один. В октябре хорваты разгромили Гибралтар (3:0) и сыграли вничью с Чехией (0:0). В сентябре же «шашечные» смогли выиграть у Фарер (1:0) и Черногории (4:0). До этого же Хорватия также разнесла Гибралтар (7:0) и Чехию (5:1).

Подопечные Златко Далича практически двумя ногами уже на Мундиале. Сборной Хорватии достаточно набрать одно очко в двух последних матчах квалификации, что они должны с легкостью сделать. На прошлых чемпионатах мира Хорватия выступала очень хорошо. В 2018 году хорваты стали серебряными призерами турнира, а в 2022 году — бронзовыми.

Фарерские острова

Фарерская сборная еще имеет шансы на выход на Мундиаль, но их крайне мало. «Красно-сине-белые» в настоящий момент имеют в своем активе 12 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице. В семи матчах фарерцы смогли забить десять мячей, а пропустили всего шесть. В октябре островитяне выиграли у Черногории (4:0) и Чехии (2:1). В сентябре же «рыбаки» победили Гибралтар (1:0), но проиграли Хорватии (0:1). Перед этим сборная Фарер переиграла Гибралтар (2:1) и уступила Черногории (0:1).

Подопечные Эйдуна Клакстейна отлично выступают в квалификации, однако все равно, скорее всего, останутся без стыковых матчей. Фарерам нужно только побеждать в этой игре, чтобы рассчитывать на второе место. И то, для этого еще нужно, чтобы чехи не выиграли у гибралтарцев, во что верится с трудом. Таким образом, сборная Фарер с вероятностью в 99 процентов так и не выступит на своем первом в истории большом турнире.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.42