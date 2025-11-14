14 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Хорватия и Фареры. Начало встречи — в 22:45 мск.
Хорватия
Турнирное положение: хорватская национальная команда практически обеспечила себе путевку на Мундиаль.
Главная команда Хорватии в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице своей группы и имеет в своем активе 16 очков.
«Пламенные» за шесть матчей смогли забить целых 20 мячей, а пропустили всего один.
Последние матчи: в октябре хорваты разгромили Гибралтар (3:0) и сыграли вничью с Чехией (0:0).
В сентябре же «шашечные» смогли выиграть у Фарер (1:0) и Черногории (4:0).
До этого же Хорватия также разнесла Гибралтар (7:0) и Чехию (5:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: подопечные Златко Далича практически двумя ногами уже на Мундиале. Сборной Хорватии достаточно набрать одно очко в двух последних матчах квалификации, что они должны с легкостью сделать.
На прошлых чемпионатах мира Хорватия выступала очень хорошо. В 2018 году хорваты стали серебряными призерами турнира, а в 2022 году — бронзовыми.
Фареры
Турнирное положение: фарерская сборная еще имеет шансы на выход на Мундиаль, но их крайне мало.
«Красно-сине-белые» в настоящий момент имеют в своем активе 12 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице.
В семи матчах фарерцы смогли забить десять мячей, а пропустили всего шесть.
Последние матчи: в октябре островитяне выиграли у Черногории (4:0) и Чехии (2:1).
В сентябре же «рыбаки» победили Гибралтар (1:0), но проиграли Хорватии (0:1).
Перед этим сборная Фарер переиграла Гибралтар (2:1) и уступила Черногории (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: подопечные Эйдуна Клакстейна отлично выступают в квалификации, однако все равно, скорее всего, останутся без стыковых матчей. Фарерам нужно только побеждать в этой игре, чтобы рассчитывать на второе место. И то, для этого еще нужно, чтобы чехи не выиграли у гибралтарцев, во что верится с трудом.
Таким образом, сборная Фарер с вероятностью в 99 процентов так и не выступит на своем первом в истории большом турнире.
Статистика для ставок
- Хорватия не проигрывает на протяжении 6 последних матчей
- Фареры выиграли 4 из последних 5 матчей
- В последнем очном матче Хорватия обыграла Фареры со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 8.60, а победа Фарер — в 29.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.57 и 2.30.
Прогноз: хоть Хорватия почти и не пропускает, но Фареры практически всегда забивают, поэтому вполне могут обе забить.
Ставка: обе забьют за 3.60.
Прогноз: игра вполне может получиться результативной, ведь хорваты намного сильнее.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.42.