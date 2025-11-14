Пропустит ли Хорватия от Фарер?

прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 3.60

14 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Хорватия и Фареры. Начало встречи — в 22:45 мск.

Хорватия

Турнирное положение: хорватская национальная команда практически обеспечила себе путевку на Мундиаль.

Главная команда Хорватии в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице своей группы и имеет в своем активе 16 очков.

«Пламенные» за шесть матчей смогли забить целых 20 мячей, а пропустили всего один.

Последние матчи: в октябре хорваты разгромили Гибралтар (3:0) и сыграли вничью с Чехией (0:0).

В сентябре же «шашечные» смогли выиграть у Фарер (1:0) и Черногории (4:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

До этого же Хорватия также разнесла Гибралтар (7:0) и Чехию (5:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Златко Далича практически двумя ногами уже на Мундиале. Сборной Хорватии достаточно набрать одно очко в двух последних матчах квалификации, что они должны с легкостью сделать.

На прошлых чемпионатах мира Хорватия выступала очень хорошо. В 2018 году хорваты стали серебряными призерами турнира, а в 2022 году — бронзовыми.

Фареры

Турнирное положение: фарерская сборная еще имеет шансы на выход на Мундиаль, но их крайне мало.

«Красно-сине-белые» в настоящий момент имеют в своем активе 12 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице.

В семи матчах фарерцы смогли забить десять мячей, а пропустили всего шесть.

Последние матчи: в октябре островитяне выиграли у Черногории (4:0) и Чехии (2:1).

В сентябре же «рыбаки» победили Гибралтар (1:0), но проиграли Хорватии (0:1).

Перед этим сборная Фарер переиграла Гибралтар (2:1) и уступила Черногории (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Эйдуна Клакстейна отлично выступают в квалификации, однако все равно, скорее всего, останутся без стыковых матчей. Фарерам нужно только побеждать в этой игре, чтобы рассчитывать на второе место. И то, для этого еще нужно, чтобы чехи не выиграли у гибралтарцев, во что верится с трудом.

Таким образом, сборная Фарер с вероятностью в 99 процентов так и не выступит на своем первом в истории большом турнире.

Статистика для ставок

Хорватия не проигрывает на протяжении 6 последних матчей

Фареры выиграли 4 из последних 5 матчей

В последнем очном матче Хорватия обыграла Фареры со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 8.60, а победа Фарер — в 29.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: хоть Хорватия почти и не пропускает, но Фареры практически всегда забивают, поэтому вполне могут обе забить.

3.60 обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч Хорватия — Фареры принесёт прибыль 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: обе забьют за 3.60.

Прогноз: игра вполне может получиться результативной, ведь хорваты намного сильнее.

2.42 тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч Хорватия — Фареры позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.42.