В пятницу, 14 ноября, Люксембург примет Германию в рамках квалификации Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

39' Сеид Корач (Люксембург) сбивает Флориана Вирца (Германия), это переспективный стандарт для гостей.

37' Дирк Карлсон (Люксембург) прервал опасный проход Сержа Гнабри (Германия), выбив мяч в аут.

36' Жонатан Та (Германия) ошибается в защите и едва не привозит гол — подстраховал Оливер Бауманн (Германия).

35' Сборная Германии переходит в позиционную атаку, но мяч пока передается в центральной зоне поля.

33' Ридле Баку (Германия)отдавал передачу в центр штрафной, но все партнеры пробежали траекторию мяча и ничего опасного не получилось.

31' Леон Горецка (Германия) сбивает Леандро Баррейро (Люксембург) и получает желтую карточку.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 2 Удары мимо 2 45 Владение мячом 55 4 Угловые удары 1 4 Фолы 1

30' Судья консультируется с арбитрами VAR по поводу попадания мяча в руку защитнику сборной Германии! Нет пенальти не будет!

29' Опасная подача во вратарскую от хозяев, Оливер Бауманн (Германия) переводит мяч на угловой.

28' Мощный выстрел Флориана Вирца (Германия) с линии штрафной — мяч летит выше ворот!

26' Серж Гнабри (Германия) промахивается с перспективнейшей позиции, стреляя с семи метров «в молоко».

25' Леандро Баррейро (Люксембург) перестарался в атаке и въехал в ноги сопернику, Германия быстро разыграла стандарт.

24' Серж Гнабри (Германия) ошибается, выполняя длинную передачу на правый фланг и владение переходит Люксембургу.

22' Угловой в исполнении хозяев: навес на дальнюю штангу, там Ридле Баку (Германия) выносит мяч головой.

21' Оливер Бауманн (Германия) делает классный сейв, вытягивая мяч после удара Данела Синани (Люксембург) с линии штрафной.

19' Айман Дардари (Люксембург) мощно бьет из-за пределов штрафной площади — мяч летит рядом с правой стойкой ворот Германии.

17' Оливер Бауманн (Германия) немного запожарил в воротах и выбил мяч в аут, вместо точной передачи на партнера.

16' Лерой Сане (Германия) получил мяч на правой бровке, однако обойти защитника один в один у него не получилось.

14' Вальдемар Антон (Германия) пробил головой в угол — Антони Морис (Люксембург) потащил этот мяч!

13' Данел Синани (Люксембург) пробил в касание после прострела с левого фланга, но мяч пролетел мимо ворот.

12' Дирк Карлсон (Люксембург) остановил сольный проход Ника Вольтемаде (Германия) и разрядил обстановку, выбив мяч.

11' Жонатан Та (Германия) выиграл верховую борьбу в своей штрафной и уверенно сбросил головой мяч на партнера.

09' Флориан Вирц (Германия) подключился к атаке, получил мяч на линии штрафной и пробил в угол, но Антони Морис (Люксембург) поймал мяч в руки.

08' Леон Горецка (Германия) отдавал обостряющую передачу в разрез на партнера, но защитник разгадал его замысел.

07' Давид Раум (Германия) бросает аут на свою половину поля, розыгрыш пошел через вратаря, а Люксембург тем временем устроил высокий прессинг.

05' Навес в штрафную в исполнении Флориана Вирца (Германия) — Дирк Карлсон (Люксембург) выносит мяч головой.

03' Отличный дриблинг в исполнении Кристофера Мартинса (Люксембург), однако мяч у него вынесли из под ноги защитники Германии.

02' С центра поля начали футболисты Люксембурга, но гости быстро перехватили мяч и взяли его под свой контроль.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Люксембург — Германия начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Стад Люксембург». Звучат гимны стран-участниц. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

22:40 Сегодня в Люксембурге облачно, во время матча температура будет около +13℃.

22:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:30 Главным арбитром встречи назначен Джон Брукс из Англии.

22:25 Сегодняшний матч пройдет в Люксембурге на стадионе «Стад Люксембург», который вмещает 9 386 зрителей.

22:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Люксембурга и Германии. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Люксембург: Морис Антони, Жанс Лоран, Корач Сеид, Карлсон Дирк, Бонерт Флориан, Тилль Оливье, Мартинс Кристофер, Олесен Матиас, Баррейро Леандро, Синани Данел, Дардари Айман.

Германия: Бауманн Оливер, Баку Ридле, Антон Вальдемар, Та Жонатан, Раум Давид, Павлович Александр, Горецка Леон, Сане Лерой, Вирц Флориан, Гнабри Серж, Вольтемаде Ник.

Люксембург

Сборная Люксембурга потеряла даже теоретические шансы на выход в основной раунд Чемпионата мира по футболу 2026. В нынешней квалификации команда люксембуржцы расположились на последней строчке в турнирной таблице своего квартета, проиграв во всех матчах.

Разница забитых и пропущенных голов у Люксембурга в этом отборе (-9) — 1:10. Единственный гол был забит в ворота Северной Ирландии в первом туре (1:3). После этого случились три сухих поражения: от Словакии (0:1 и 0:2) и Германии (0:4).

Германия

Сборная Германии является фаворитом отборочной европейской группы А на ЧМ-2026, но пока досрочно оформить выход на мундиаль у команды не получилось. Она занимает первое место в турнирной таблице, но имеет равное количество очков со Словакией (по девять).

Именно от Словакии немцы получили пока единственное поражение в этой квалификации (0:2). После него было три подряд виктории: две над Северной Ирландией (3:1 и 1:0), а также над Люксембургом (4:0).

Личные встречи

Между собой Люксембург и Германия играли пять раз за всю историю, начиная с далекого 1934-го года, все матчи выиграли немцы. Последняя очная дуэль состоялась в октябре нынешнего года в рамках квалификации Чемпионата мира 2026. в той встрече победу праздновала команда Германии со счетом 4:0.

