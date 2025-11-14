Люксембург встретится с Германией в рамках 5-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа А). Поединок пройдет 14 ноября и начнется в 22:45 по мск.

Сергей Писцов

Люксембург

Турнирное положение: Эта сборная полностью провалила квалификацию чемпионата мира 2026-го года.  Люксембург занимает последнее 4-е место в группе А, не набрав ни одного очка.

Было ожидаемо, что сборная будет главным аутсайдером этой группы, но имелась надежда на то, что Люксембург поборется с Северной Ирландией за 3-ю строчку.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 Люксембург уступил Словакии со счетом 0:2, пропустив все голы во 2-м тайме.  До этого сборная проиграла той же Германии (0:4).

У Люксембурга продолжается серия поражений в квалификации ЧМ-2026, которая насчитывает уже 4 матча подряд.  За этот отрезок сборная забила всего 1 гол при 10-и пропущенных.

Состояние команды: Люксембург, откровенно, доигрывает квалификацию чемпионата мира.  В предстоящем матче против Германии сборной будет очень тяжело навязать борьбу без турнирной мотивации.

К тому же, сложно на что-то рассчитывать с такой результативностью (1 гол за 4 встречи).  Пока нет предпосылок к тому, чтобы Люксембург дал хоть какой-то бой бундестим.

Германия

Турнирное положение: Немецкая сборная продолжает бодаться со Словакией за 1-ю строчку в группе А.  Германия вместе со словаками набрали по 9 баллов за 4 тура.

Национальная команда провела 2 встречи на чужом поле в рамках квалификации и один раз проиграли.  Германия набрала 3 очка в гостях из 6-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече бундестим обыграл Северную Ирландию со счетом 1:0, забив победный гол на 31-й минуте.  Матчем ранее Германия разгромила Люксембург (4:0).

За 4 встречи в квалификации ЧМ-2026 сборная трижды победила и однажды уступила Словакии со счетом 0:2.  За этот отрезок Германия также обыграла Северную Ирландию (3:1).

Состояние команды: Нет сомнений, что Германия уверенно пробьется в основной этап чемпионата мира.  Осталось только закрепиться на 1-й строчке в своей группе.

Сейчас одним из лидеров сборной Германии является полузащитник Йозуа Киммих, который забил 2 гола в 4-х встречах квалификации.  Именно этот футболист может стать ключевой фигурой в предстоящем матче.

Статистика для ставок

  • Люксембург проиграл все 4 матча квалификации, забив всего 1 гол
  • У Германии продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд
  • Германия выиграла все 2 матча против Люксембурга в 21-м веке

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.07, победа Люксембурга — 28.00, ничья — за 11.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.32 и 3.20 соответственно.

Прогноз: Германия стабильно громит Люксембург в очных встречах.

2.40Победа Германии с форой (-3.5).Ставка на матч #1
Ставка 1000  с коэффициентом 2.40 на матч Люксембург — Германия  принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа Германии с форой (-3.5) за 2.40.

Прогноз: Немецкая сборная начнет встречу активно.  Германия будет забивать уже в 1-м тайме.

2.25Победа Германии с форой (-1.5) в 1-м тайме.Ставка на матч #2
Ставка 1000  с коэффициентом 2.25 на матч Люксембург — Германия  принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа Германии с форой (-1.5) в 1-м тайме за 2.25.