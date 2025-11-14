Люксембург встретится с Германией в рамках 5-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа А). Поединок пройдет 14 ноября и начнется в 22:45 по мск.
Люксембург
Турнирное положение: Эта сборная полностью провалила квалификацию чемпионата мира 2026-го года. Люксембург занимает последнее 4-е место в группе А, не набрав ни одного очка.
Было ожидаемо, что сборная будет главным аутсайдером этой группы, но имелась надежда на то, что Люксембург поборется с Северной Ирландией за 3-ю строчку.
Последние матчи: В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 Люксембург уступил Словакии со счетом 0:2, пропустив все голы во 2-м тайме. До этого сборная проиграла той же Германии (0:4).
У Люксембурга продолжается серия поражений в квалификации ЧМ-2026, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок сборная забила всего 1 гол при 10-и пропущенных.
Состояние команды: Люксембург, откровенно, доигрывает квалификацию чемпионата мира. В предстоящем матче против Германии сборной будет очень тяжело навязать борьбу без турнирной мотивации.
К тому же, сложно на что-то рассчитывать с такой результативностью (1 гол за 4 встречи). Пока нет предпосылок к тому, чтобы Люксембург дал хоть какой-то бой бундестим.
Германия
Турнирное положение: Немецкая сборная продолжает бодаться со Словакией за 1-ю строчку в группе А. Германия вместе со словаками набрали по 9 баллов за 4 тура.
Национальная команда провела 2 встречи на чужом поле в рамках квалификации и один раз проиграли. Германия набрала 3 очка в гостях из 6-и возможных.
Последние матчи: В прошедшей встрече бундестим обыграл Северную Ирландию со счетом 1:0, забив победный гол на 31-й минуте. Матчем ранее Германия разгромила Люксембург (4:0).
За 4 встречи в квалификации ЧМ-2026 сборная трижды победила и однажды уступила Словакии со счетом 0:2. За этот отрезок Германия также обыграла Северную Ирландию (3:1).
Состояние команды: Нет сомнений, что Германия уверенно пробьется в основной этап чемпионата мира. Осталось только закрепиться на 1-й строчке в своей группе.
Сейчас одним из лидеров сборной Германии является полузащитник Йозуа Киммих, который забил 2 гола в 4-х встречах квалификации. Именно этот футболист может стать ключевой фигурой в предстоящем матче.
Статистика для ставок
- Люксембург проиграл все 4 матча квалификации, забив всего 1 гол
- У Германии продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд
- Германия выиграла все 2 матча против Люксембурга в 21-м веке
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.07, победа Люксембурга — 28.00, ничья — за 11.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.32 и 3.20 соответственно.
Прогноз: Германия стабильно громит Люксембург в очных встречах.
Ставка: Победа Германии с форой (-3.5) за 2.40.
Прогноз: Немецкая сборная начнет встречу активно. Германия будет забивать уже в 1-м тайме.
Ставка: Победа Германии с форой (-1.5) в 1-м тайме за 2.25.