«Зенит» объявил о фрагментарном возвращении Вячеслава Караваева в общую группу команды после тяжелой травмы. В январе 2025 года российский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия во время сборов сине-бело-голубых в Катаре.

Вячеслав Караваев globallookpress.com

«Хорошая новость №1: сегодня в Петербурге светит солнце! Хорошая новость №2: Вячеслав Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе! Рады видеть на поле, Слава! » — написала пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.

По итогам 15 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» идет на третьем месте в таблице, отставая от лидера на шесть очков.​