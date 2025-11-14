Финляндия на своем поле проиграла Мальте в матче отборочного раунда ЧМ-2026 — 0:1.

Финляндия — Мальта globallookpress.com

Единственный гол в матче забил Джейк Грек на 82-й минуте.

Результат матча Финляндия Хельсинки 0:0 Мальта Валлетта Финляндия: Вильями Синисало, Вилле Коски, Миро Тенхо, Райан Магута, Каан Кайринен, Адам Мархиев, Оливер Антман, Йоэль Похьянпало ( Робин Лод 61' ), Беньямин Кялльман, Juho Lahteenmaki, Leo Walta Мальта: Анри Бонелло, Энрико Пепе, Зак Мускат, Джозеф Мбонг, Мэттью Гийомье, Хуан Корбалан, Курт Шоу, Ирвин Кардона, Пол Мбонг, Александер Сатариано, Ylyas Chouaref

Статистика матча 3 Удары в створ 0 1 Удары мимо 0 58 Владение мячом 42 3 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 10 Фолы 8

Финляндия сыграла все 8 встреч в группе и набрала 10 очков, заняв итоговое 3-е место. На счету Мальты теперь 5 очков за 7 встреч, а также островитяне поднялись на 4-ю строчку в своем квинтете, обогнав Литву.

Лидеры группы Нидерланды (16) и Польша (13) разыграют прямую путевку на ЧМ-2026 между собой.