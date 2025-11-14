Финляндия на своем поле проиграла Мальте в матче отборочного раунда ЧМ-2026 — 0:1.

Финляндия — Мальта
Единственный гол в матче забил Джейк Грек на 82-й минуте.

Финляндия:  Вильями Синисало,  Вилле Коски,  Миро Тенхо,  Райан Магута,  Каан Кайринен,  Адам Мархиев,  Оливер Антман,  Йоэль Похьянпало (Робин Лод 61'),  Беньямин Кялльман,  Juho Lahteenmaki,  Leo Walta
Мальта:  Анри Бонелло,  Энрико Пепе,  Зак Мускат,  Джозеф Мбонг,  Мэттью Гийомье,  Хуан Корбалан,  Курт Шоу,  Ирвин Кардона,  Пол Мбонг,  Александер Сатариано,  Ylyas Chouaref

Финляндия сыграла все 8 встреч в группе и набрала 10 очков, заняв итоговое 3-е место.  На счету Мальты теперь 5 очков за 7 встреч, а также островитяне поднялись на 4-ю строчку в своем квинтете, обогнав Литву.

Лидеры группы Нидерланды (16) и Польша (13) разыграют прямую путевку на ЧМ-2026 между собой.