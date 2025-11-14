В пятницу, 14 ноября, состоится матч отборочного турнира к чемпионату мира-2026, в котором сборная Финляндии примет Мальту. Начало встречи — в 20:00 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

18' Запутался в мяче Антман, зайдя в штрафную Мальты слева. Отобрали его гости, но быстрая контратака им не удалась.

16' Внезапно зажали мальтийцы соперника в его штрафной после этого стандарта. Обошлось для финнов — до удара дело так и не дошло.

15' Потеряли мяч хозяева на своей половине поля, Махута сфолил на Сатариано — штрафной для Мальты.

13' Кельман получил передачу на правом фланге, ворвался в штрафную, но успел ему поставить спину Корбалан и в итоге заставил соперника нарушить правила.

11' Переусердствовал в прессинге Пол Мбонг и сфолил на одном из финских защитников.

10' Вошёл в штрафную гостей Антман и едва не пробил — не дали ему подработать мяч как следует себе под удар.

09' Бодро в прессинг идут хозяева, вынуждая мальтийцев мяч выбивать практически вникуда со своей половины поля.

08' Кардона получил мяч на чужой половине поля и мог прорываться к воротам, но затянул с решением и позволил финским защитникам вернуться назад.

07' Простреливал во вратарскую с левого фланга Антман — не дотянулся до мяча Похьянпало, Бонелло выбил кулаками.

06' Справились мальтийцы с этим натиском финской сборной, пока отодвинули игру к центру поля.

04' Первый угловой заработали финны после атаки правым флангом. Активный старт от хозяев.

03' Отличный момент у Финляндии в самом начале встречи! Головой скинул мяч в штрафной Махута на Кельмана, который с нескольких метров ткнул мяч в штангу, после чего Похьянпало добивал пяткой из вратарской — на пути мяча встал Шоу.

02' В атаке игру начинает сборная Мальты. Уже подача в штрафную низом состоялась, финны справились.

01' Матч начался!

До матча

19:58 Игроки на поле, звучат гимны Финляндии и Мальты — до стартового свистка буквально несколько минут!

19:52 В столице Финляндии уже фактически наступила зима: температура воздуха прямо сейчас — всего +2, причём к концу игры она и вовсе опустится до нуля.

19:47 Главный арбитр матча — 40-летний Юлиан Вайнбергер из Австрии.

19:41 Сегодняшний матч пройдёт на Олимпийском стадионе Хельсинки. Арена вмещает 36 200 зрителей.

Стартовые составы команд

Финляндия: Синисало, Лахтеенмяки, Коски, Тенхо, Махута, Кайринен, Мархиев, Антман, Вальта, Кельман, Похьянпало.

Мальта: Бонелло, Мускат, Шоу, Пепе, Корбалан, Гийомье, Сатариано, Д. Мбонг, П. Мбонг, Шуареф, Кардона.

Финляндия

Ещё до старта этого отбора к чемпионату мира сборной Финляндии прочили третье место в группе с Нидерландами и Польшей — так оно, кажется, и будет. После семи игр у финнов 10 очков, до конца квалификации — один матч: Нидерланды уже никак не догнать — у них 16 баллов, а шансы обойти поляков (у них 13 и ещё две игры впереди) на второй строчке и пробиться в стыки почти нулевые.

Что для этого нужно? Всего лишь обыграть сегодня Мальту с разницей хотя бы в 10 голов и надеяться, что Польша проиграет оба оставшихся матча с Нидерландами и той же Мальтой — в общем, должно произойти что-то абсолютно немыслимое. Финны растеряли слишком много очков с конкурентами за проход на ЧМ: нидерландцам дважды уступили без шансов — 0:2 и 0:4, в гостях проиграли полякам 1:3, а ещё умудрились сыграть вничью с Литвой (2:2), ведя в 2 мяча уже к 18-й минуте. Короче говоря, мотивация у Финляндии на домашнюю игру с Мальтой как будто есть, но как будто на самом деле уже все всё понимают.

Мальта

От сборной Мальты в квалификации чудес никто не ждал, поэтому даже два набранных очка во встречах с Литвой (0:0 и 1:1) уже можно считать успехом. В квалах на Евро-2024 карлики, например, вообще не набрали ни одного балла — прогресс налицо.

Но в целом результаты как всегда печальные — последнее место в группе при разнице голов 1:16. Хотя с финнами (0:1) и поляками (0:2) мальтийцы сыграли вполне достойно — основной вклад в эту разницу внесли два разгрома от фаворита группы, Нидерландов (0:8 и 0:4). Слабых мест у Мальты, конечно, полно, но главное из них — всё-таки оборона: в последних пяти матчах пропущено 18 голов, мальтийцам забила даже сборная Сан-Марино — худшая в рейтинге ФИФА. С учётом этого задача Финляндии забить 10 совсем уж нерешаемой не выглядит.

Личные встречи

До мартовской встречи, которую финны выиграли на выезде 1:0, сборные в XXI веке провели ещё три товарищеских матча. Финляндия победила в каждом из них: в 2004-м — 2:1, в 2010-м — тоже 2:1, в 2018-м — 5:0.

