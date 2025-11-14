14 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Финляндия и Мальта. Начало встречи — в 20:00 мск.

Финляндия

Турнирное положение: Финляндия после семи поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с 10-ю баллами в активе занимает третью позицию в группе.

Команда на три очка отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место), где находится Польша, которая провела на одну игру меньше, а также на шесть пунктов опережает четвертую Литву.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах потерпела поражение от Нидерландов (0:4).

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь на домашней арене одержал победу над Литвой со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Финляндия проиграла три раза при одной победе.

Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Беньямин Кельман — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Мальта

Турнирное положение: Мальта после шести матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, пятую позицию в группе с двумя очками в активе.

Команда на один балл отстает от четвертой в таблице Литвы и на восемь — от нынешнего соперника, а также на 11 пунктов от Польши, которая идёт в зоне плей-офф.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, сборная дома потерпела поражение от Боснии и Герцеговины (1:4).

Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив остался без очков, когда снова-таки на своей арене с результатом 0:4 был разгромлен Нидерландами.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, один из которых был контрольным, а другой — официальным, Мальта проиграла.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Александер Сатариано — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Финляндия проиграла

в трех из четырех последних матчей Мальты забивали обе команды

в трех последних матчах Мальты забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Финляндия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.22. Ничья — в 5.90, успех Мальты — в 15.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости проиграли. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в двух последних домашних матчах хозяева выиграли, и было забито больше 2,5 голов.

Ставка: Финляндия победит и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Мальты.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60