Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

Мингиян Бевеев globallookpress.com

«Талалаев очень многому научил. Наверное, больше всего — психологии, тому, что не нужно сомневаться. Говорил: "Когда мы играем как команда и помогаем друг другу, никаких проблем не возникнет". После этого сомнения отпали. Всегда знаешь, что можно положиться на партнёра: каждый выручит и поможет в тяжелой ситуации, исправит ошибки», — цитирует Бевеева «Чемпионат».

«Балтика» набрала 28 баллов и занимает 5-е место в РПЛ по итогам первого круга.