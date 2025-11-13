Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

Мингиян Бевеев
Мингиян Бевеев globallookpress.com

«Талалаев очень многому научил.  Наверное, больше всего — психологии, тому, что не нужно сомневаться.  Говорил: "Когда мы играем как команда и помогаем друг другу, никаких проблем не возникнет".  После этого сомнения отпали.  Всегда знаешь, что можно положиться на партнёра: каждый выручит и поможет в тяжелой ситуации, исправит ошибки», — цитирует Бевеева «Чемпионат».

«Балтика» набрала 28 баллов и занимает 5-е место в РПЛ по итогам первого круга.