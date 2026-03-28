В субботу, 28 марта, питерский «Зенит» примет алматинский «Кайрат» в рамках товарищеского матча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

29' Отошли футболисты «Зенита» на свою половину поля, внимательно встречая атаки «Кайрата».

28' Подбираются казахстанцы к штрафной «Зенита» с мячом в ногах.

26' Попытка пробить через себя Александра Ерохина из пределов штрафной «Кайрата», не попал по мячу полузащитник хозяев.

25' Луиш Мата рвался к воротам «Зенита», но в чистом подкате остановил его защитник хозяев Арсен Адамов.

24' Взяв мяч под контроль, футболисты «Кайрата» игру от своих ворот отодвигают.

23' Продолжает воодушевленно атаковать «Зенит».

21' Гоол! 2:0. Прорвался Андрей Мостовой с правого фланга атаки «Зенита» в штрафную «Кайрата» и покатил под удар Александру Соболеву, удар которого в ближний угол ворот оказался неотразимым для Буча.

20' Красиво комбинируют футболисты «Зенита» на подступах к штрафной «Кайрата» в поисках обострения ситуации.

18' Александр Соболев низом пробил из-за пределов штрафной «Кайрата», в прыжке отбил мяч на угловой «Зенита» вратарь гостей Данила Буч.

17' Контролирует «Зенит» мяч и ход игры.

15' Соболев прострелил вдоль ворот «Кайрата», не успел в падении замкнуть Александр Ерохин.

14' Позиционная атака «Зенита», в центра поля мяч ходит от игрока к игроку.

12' Гоол! 1:0. После подачи с углового «Зенита» в исполнении Горшкова, головой технично переправил мяч в дальний угол ворот «Кайрата» Нино.

12' Подача Горшкова со штрафного «Зенита», головой выбил мяч на угловой защитник гостей Лукас Африко.

11' Дан Глейзер сбил Андрея Мостового на подступах к штрафной «Кайрата», готовится стандарт «Зенита».

11' Игроки «Кайрата» разыгрывают мяч на своей половине поля, питерцы высоко встречают их.

09' Удар Ерохина головой из пределов штрафной «Кайрата», грамотно выбравший позицию вратарь гостей Данила Буч уверенно мяч поймал.

09' В среднем темпе развивается игра, команды ищут счастья в атаке.

07' Подача в штрафную «Зенита» со штрафного «Кайрата», отбились хозяева.

05' Обостряющая передача Соболева вывела Вячеслава Караваева на ударную позицию в штрафной «Кайрата», мяч с дальней штангой разминулся в считанных сантиметрах после удара защитника хозяев.

04' Позиционная атака «Зенита» развивается на половине поля «Кайрата».

03' Убежал один на один с вратарем «Зенита» Хуан Себальос и пробил с линии штрафной, сумел среагировать Богдан Москвичёв. Прошла быстрая атака у «Кайрата».

02' Подача в штрафную «Кайрата», но нападающий хозяев Джон Джон нарушил правила в борьбе за мяч.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Кайрата».

До матча

18:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

18:50 В Санкт-Петербурге 9 градусов тепла, ясно, осадков не ожидается.

Газпром Арена

18:40 Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, вмещающей 68 134 зрителя.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Зенита»

«Зенит»: Москвичёв, Вега, Нино, А. Адамов, Караваев, Горшков, Михайлов, Ерохин, Джон Джон, Мостовой, Соболев.

«Кайрат»: Буч, Мата, Касабулат, Мартынович, Африко, Себальос, Глейзер, Эдмилсон, Садыбеков, Кургин, Нургалиев.

«Зенит»

После 22 матчей «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ с 48 очками. Гостевая встреча против московского «Динамо» откровенно получилась у команды Сергея Семака, и победа в ней со счётом 3:1 была абсолютно заслуженной. «Зенит» полностью контролировал ход игры на протяжении 90 минут, а голы забивали Джон Джон, Соболев и Глушенков. Ранее была победа в Кубке России дома над «Динамо» Мх (1:0) и в чемпионате над «Спартаком» (2:0).

Перед матчем с «Кайратом» Семак сказал, что в нём получат игровую практику почти все игроки основного состава. Также будут подняты в основу несколько игроков из молодёжного состава, при этом никого из «Зенита‑2» трогать не станут, так как им предстоит игра во Владивостоке. Не помогут команде в отчетной встрече игроки вызванные в сборные.

«Кайрат»

После трёх туров в чемпионате Казахстана «Кайрат» располагается на четвёртом месте с 7 очками. В третьем туре «Кайрат» в гостях сыграл нулевую ничью с «Жетысу». Команда владела явным игровым преимуществом, но взломать оборону соперника так и не смогла, а с 63‑й минуты осталась ещё и в меньшинстве. До этого была домашняя победа над «Актобе» (1:0) и в гостях над «Алтаем» (1:0).

Дружина Рафаэля Уразбахтина не досчитается в этом матче четырёх основных футболистов, отправившихся в расположение сборной Казахстана. Тем не менее в команде много интересных легионеров, и она может дать бой «Зениту», который тоже не досчитается нескольких ключевых футболистов. Не помогут команде в отчетной встрече игроки вызванные в сборные.

Личные встречи

Последняя игра между командами состоялась в 2024 году, тогда в рамках товарищеского матча «Зенит» победил со счётом 4:3. За всю историю команды сыграли между собой 61 матч, в 23 играх победил «Зенит», в 17 «Кайрат», оставшийся 21 матч завершился вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.78