Бывший футболист московского «Локомотива» Борис Ротенберг назначен на должность генерального директора клуба, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Борис Ротенберг globallookpress.com

Экс-защитник сменит на этой должности Владимира Леонченко, который покинет клуб.

Ротенберг был игроком «Локомотива» в период с 2016 по 2022 год, в составе которого выиграл чемпионат России и трижды выиграл кубок страны.

По окончанию карьеры экс-защитник работал в менеджменте клуба в качестве руководителя департамента развития молодежного футбола, а затем был назначен заместителем генерального директора «Локомотива».