Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов выразил желание стать главным тренером красно-белых после увольнения Деяна Станковича.

Дмитрий Парфенов globallookpress.com

«Думаю, что если вы спросите у любого тренера, то он ответит, что готов стать тренером "Спартака". Тем более, я не чужой человек для этой команды, поэтому да.

Здесь вопрос стоит не просто в "поработать в 'Спартаке'. У нас вот уже приезжали поработать… Речь о том, чтобы дать результат. Эта команда должна бороться за золото. У меня достаточно опыта. Я точно знаю, что делать", — сказал Дмитрий Парфенов "Матч ТВ".

51-летний Парфенов отыграл за "Спартак" 8 сезонов (1998-2005). Как тренер он известен по работе с "Тосно", "Уралом", "Арсеналом" и "Родиной".