Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

Деян Станкович globallookpress.com

«Пару недель назад я говорил, что, скорее всего, что-то произойдёт. Я думал, что это произойдет в зимнюю паузу. Это произошло немного раньше. С чем это связано? Не мне отвечать. К этому все шло», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Станкович возглавил «Спартак» в 2024-м году, серб вместе с клубом занял 4-е место в РПЛ и дошел до финала Пути регионов Кубка России.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ после 15-ти туров, набрав 25 очков.