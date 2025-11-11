Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился впечатлением от игры бразильского форварда манкунианцев Матеуса Куньи.

Матеус Кунья globallookpress.com

«Кунья играет как человек, которому "Юнайтед" не платил зарплату три месяца. Мы видели это в матчах с "Ливерпулем" и "Арсеналом". Он пытался догнать мяч, боролся со всеми соперниками и доставлял оппонентам неудобства на протяжении всех 90 минут. Поверьте мне, это не тренерская тактика, это спортивный голод. Нынешнему "Манчестеру" не хватает этого», — цитирует слова Кина Sky Sports.

Бразилец в текущем сезоне сыграл в 11 матчах во всех турнирах за «Ман Юнайтед», в которых забил один мяч.