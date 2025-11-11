Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился впечатлением от игры бразильского форварда манкунианцев Матеуса Куньи.
«Кунья играет как человек, которому "Юнайтед" не платил зарплату три месяца. Мы видели это в матчах с "Ливерпулем" и "Арсеналом". Он пытался догнать мяч, боролся со всеми соперниками и доставлял оппонентам неудобства на протяжении всех 90 минут. Поверьте мне, это не тренерская тактика, это спортивный голод. Нынешнему "Манчестеру" не хватает этого», — цитирует слова Кина Sky Sports.
Бразилец в текущем сезоне сыграл в 11 матчах во всех турнирах за «Ман Юнайтед», в которых забил один мяч.