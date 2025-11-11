Нападающий «Барселоны»﻿ Роберт Левандовский может завершить карьеру летом 2026 года, сообщает Sport.es.

Роберт Левандовский globallookpress.com

По информации источника, 37-летний поляк хочет остаться в каталонском клубе, но если «Барселона»﻿ решит не продлевать с ним контракт, истекающий летом 2026 года, а другие предложения футболиста не устроят, он готов повесить бутсы на гвоздь.

Левандовский и его семья полностью адаптировались к жизни в Барселоне и не заинтересованы в переезде в экзотические чемпионаты, включая Саудовскую Аравию. Нападающий готов продолжить выступать за клуб, даже если придется уменьшить игровое время и принять более скромную роль в команде.

Левандовский играет за «Барселону»﻿ с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, забив семь голов.