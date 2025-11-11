Легендарный защитник «Ливерпуля»﻿ Джейми Каррагер заявил, что «Манчестер Сити»﻿, несмотря на свои достижения в последние годы, не сможет превзойти «Манчестер Юнайтед»﻿ по исторической значимости.

Джейми Каррагер globallookpress.com

«Манчестер Сити никогда не будет значимее Манчестер Юнайтед, а матчи Ливерпуля против Ман Сити никогда не будет важнее игр Ливерпуля против Манчестер Юнайтед. Этому не бывать, просто не бывать. Исторически Ливерпуль и Манчестер Юнайтед всегда будут двумя самыми большими командами в Англии»,﻿ — приводит слова Каррагера Daily Mail.

Под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити»﻿ шесть раз становился чемпионом Англии и также выиграл Лигу чемпионов.