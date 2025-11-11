Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что «Манчестер Сити», несмотря на свои достижения в последние годы, не сможет превзойти «Манчестер Юнайтед» по исторической значимости.
«Манчестер Сити никогда не будет значимее Манчестер Юнайтед, а матчи Ливерпуля против Ман Сити никогда не будет важнее игр Ливерпуля против Манчестер Юнайтед. Этому не бывать, просто не бывать. Исторически Ливерпуль и Манчестер Юнайтед всегда будут двумя самыми большими командами в Англии», — приводит слова Каррагера Daily Mail.
Под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии и также выиграл Лигу чемпионов.